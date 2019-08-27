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      Росія готує Україні нові провокації в Чорному морі

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      Росія перекрила частину Чорного моря, щоб завадити Україні провести ракетні стрільби
      Росія перекрила частину Чорного моря, щоб завадити Україні провести ракетні стрільби / Ілюстративне фото

      Росія знову намагається влаштувати Україні провокації у Чорному морі. На цей раз країна-окупант вирішила перекрити ділянку моря, аби завадити ВМС ЗСУ провести ракетні стрільби на півдні Одеської області.

      Українські військові 30 та 31 серпня проведуть навчання на Одещині, під час яких будуть випробовувати ракетні комплекси РК-360МЦ "Нептун" та "Вільха". Тому у ці дні обмежать доступ до мисів "Калфа", "Льодники" та 1-10 кілометра морської коси від селища Лебедівка у Татарбунарському районі.

      Важливо: Військовий корабель Росії відзначився нахабною витівкою під час навчань Sea Breez 2019

      Росія вирішила накапостити Україні та перекриває прилеглу до району пусків морську ділянку в Чорному морі, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на морський припис 352/19 та відповідні сповіщення NOTAM.

      Відповідно до морського припису РФ 352/19 перекритий район буде небезпечний для плавання 29, 30 та 31 серпня з 3:00 до 20:00. Офіційне трактування російського припису – для проведення ракетних стрільб.

      До слова, Росія перекриває зараз район Чорного моря разом із рекомендованими шляхами для цивільного судноплавства.


      Район ракетних стрільб України та перекритий Росією район у Чорному морі

      Які провокації в морях Росія влаштовувала раніше? Перед початком міжнародних навчань Sea Breeze 2019 Росія видала міжнародний припис (0698/2019), яким перекрила район на 8 тисяч квадратних кілометрів у Чорному морі. Саме у цьому районі мала бути розташована одна з локацій міжнародних навчань за участі кораблів України, Болгарії, Румунії, Грузії, Великої Британії та США.

      Окрім того, 26 липня українські військові помітили, що кораблі берегової охорони ФСБ Росії намагаються спровокувати українські сили у Маріупольському районі Азовського моря. Усе відбувалося у вечірній час – після 21 години. Зокрема, росіяни освітлювали катери Морської охорони Держприкордонслужби України променем зеленого кольору. Так звані сеанси освітлення тривали по кілька хвилин. 

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Чорне море Новини Одеси
      Джерело: 24 Канал
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