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      Росія хоче побудувати ще один газопровід

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      Росія розглядає можливість будівництва газопроводу через КНДР
      Росія розглядає можливість будівництва газопроводу через КНДР / Ілюстративне фото AP

      Росія розглядає можливість будівництва ще одного газопроводу. Його мають намір протягнути через територію Північної Кореї, такий проект вже попередньо обговорювали.

      Наразі це питання ще вивчається, про це заявив журналістам за підсумками саміту G20 міністр енергетики РФ Олександр Новак, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.

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      Міністр закордонних справ Республіки Корея Кан Ген Хва вже повідомляла, що у разі поліпшення ситуації на Корейському півострові рогляд будівництва проекту такого газопроводу можливий.

      Такий проект на порядку денному є, і він вивчається,
      – сказав Новак.

      Водночас південнокорейські ЗМІ, що у 2011 році велися переговори про постачання газу між представниками "Газпрому" і Південної Кореї. План передбачав будівництво наземного трубопроводу, що було б найбільш рентабельним способом експорту газу в Південну Корею.

      Газопровід повинен був пройти через територію КНДР, що паралельно дозволило б вирішити питання енергозабезпечення цієї країни. Однак через напруженість, викликану розвитком ракетно-ядерної програми Пхеньяна, цей проект не був реалізований. Однак наразі між двома корейськими державами намітилося зближення.

      Зазначимо, наразі Росія активно працює над будівництвов "Північного потоку-2" – газопроводу, що серйозно загрожує Україна. Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярдів кубічних метрів газу на рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України.

      Він починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтії, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та закінчується у німецькому Ґрейсфальді.


      Карта маршруту "Північного потоку-2"

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      Теги: Новини Росії КНДР Південна Корея Газ Новини політики
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