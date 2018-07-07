Хорватія перемогла Росію у серії післяматчевих пенальті на Чемпіонаті світу
Збірні Хорватії та Росії на Чемпіонаті світу не змогли визначити переможця матчу в основний час. Не вистачило їм і екстра-тайму. Тож довелося пробивати післяматчеві пенальті.
У першому таймі першими забили росіяни – Черишеву вдався потужний удар з-за меж штрафного майданчика. Субашич не зреагував на цей удар.
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Відповіли ховати майже одразу – Манджукич пройшов по флангу та навісив у штрафний майданчик, де неприкритий ніким Крамаріч (навколо було п'ятеро суперників) головою пробив по воротах.
Більше голів в основний час команди не забивали, тож все вирішувалося в екстра-таймі. І тут фортуна усміхнулася хорватам. Віда замкнув головою навіс з кутового.
Але невдовзі росіянам вдалося зрівняти рахунок. Фернандес (натуралізований бразилець) замкнув навіс зі штрафного.
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У післяматчевих пенальті Смолов не забив (відбив Субашич), Брозовіч пробив точно, Дзагоєв теж пробив вдало. Зате невдало пробив Ковачіч (м'яч з кута воріт витягнув Акінфєєв). Після цього Фернандес пробив повз ворота. На удар Модріча Акінфєєв зреагував, дотягнувся до м'яча, але той від штанги залетів у ворота. Удари Ігнашевіча та Віди були точні. Вирішальними стали удари Кузяєва (забив) та Ракітіча, який теж забив.
Росія – Хорватія 2:2 (пен. 3:4)
Голи: Черишев, 31, Фернандес, 115 – Крамаріч, 39, Віда 101
У півфіналі збірна Хорватії зіграє зі збірною Англії.
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