19:10
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 18°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Тереза VS Путін. Кокошний символ футболу
Вєсті Кремля
18:43, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту

Росія – Хорватія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

273 Читать новость на русском
Росія – Хорватія прогноз на матч Чемпіонату світу 2018
Росія – Хорватія прогноз на матч Чемпіонату світу 2018

Збірна Росії, яка дещо неочікувано вийшла у чвертьфінал Чемпіонату світу, на цій стадії зіграє зі збірною Хорватії. У росіян мало шансів проти "картатих", вважають букмекери.

На відміну від росіян, які були розгромлені уругвайцями, а в 1/8 пройшли далі лише завдяки серії пенальті, хорвати на цьому Чемпіонаті світу показали більш змістовну гру. Особливо у матчі проти збірної Аргентини, яку впевнено розгромили.

Читайте також: Аргентина – Хорватія: відео голів та моментів матчу

Саме завдяки цьому хорвати є явними фаворитами у протистоянні з росіянами. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу – 2,05. Щодо перемоги збірної Росії – 4,20. Нічия в основний час – 3,00. На прохід у наступний раунд на хорватів приймають з коефіцієнтом 1,53, на росіян – 2,50. Ймовірність того, що матч дійде до післяматчевих пенальті – 4,50.

На те, що у матчі буде призначено пенальті після застосування технології VAR (відеоповтор) – 2,87.

Щодо авторів голів, то гол у виконанні Маріо Манджукича і перемога хорватів – 4,50. Гол Артема Дзюби та перемога росіян – 6,50.

Читайте також: Сочі затопило: матч Росія – Хорватія на Чемпіонаті світу під загрозою зриву (фото та відео)

Вдвічі більше шансів перемогти у хорватів вважають і в PariMatch. На них виставили коефіцієнт 2,11. На збірну Росії – 4,20. На прохід "картатих" у півфінал – 1,54. На росіян – 2,58.

Щодо кількості голів, то "індивідуальний тотал більше 2,0 Хорватія" – 4,00. "Індивідуальний тотал більше 2,0 Росія" – 9,00.

"Фаворит" на Хорватію виставило коефіцієнт 2,08. На Росію – 4,35. Прохід хорватів у наступний раунд – 1,51, Росії – 2,65.

 

 

 

Теги: Чемпіонат світу з футболу - 2018 Новини спорту ЧС 2018 – анонси та огляди матчів Чемпіонату світу з футболу 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
сьогодні, 19:00 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 104
Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
сьогодні, 18:00 Сезон туристичних скандалів: чому українці не застраховані від махінацій туроператорів
80
Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
сьогодні, 17:00 Справа Холодницького: як головний "борець з корупціонерами" став їхнім співучасником
Сергій Лещенко 201
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сьогодні, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 187
Россия в огне, но футбол важнее?
сьогодні, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 1661
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук