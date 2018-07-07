Росія – Хорватія: букмекери назвали фаворита матчу Чемпіонату світу

Збірна Росії, яка дещо неочікувано вийшла у чвертьфінал Чемпіонату світу, на цій стадії зіграє зі збірною Хорватії. У росіян мало шансів проти "картатих", вважають букмекери.

На відміну від росіян, які були розгромлені уругвайцями, а в 1/8 пройшли далі лише завдяки серії пенальті, хорвати на цьому Чемпіонаті світу показали більш змістовну гру. Особливо у матчі проти збірної Аргентини, яку впевнено розгромили.

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Саме завдяки цьому хорвати є явними фаворитами у протистоянні з росіянами. У William Hill коефіцієнт на їх перемогу – 2,05. Щодо перемоги збірної Росії – 4,20. Нічия в основний час – 3,00. На прохід у наступний раунд на хорватів приймають з коефіцієнтом 1,53, на росіян – 2,50. Ймовірність того, що матч дійде до післяматчевих пенальті – 4,50.

На те, що у матчі буде призначено пенальті після застосування технології VAR (відеоповтор) – 2,87.

Щодо авторів голів, то гол у виконанні Маріо Манджукича і перемога хорватів – 4,50. Гол Артема Дзюби та перемога росіян – 6,50.

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Вдвічі більше шансів перемогти у хорватів вважають і в PariMatch. На них виставили коефіцієнт 2,11. На збірну Росії – 4,20. На прохід "картатих" у півфінал – 1,54. На росіян – 2,58.

Щодо кількості голів, то "індивідуальний тотал більше 2,0 Хорватія" – 4,00. "Індивідуальний тотал більше 2,0 Росія" – 9,00.

"Фаворит" на Хорватію виставило коефіцієнт 2,08. На Росію – 4,35. Прохід хорватів у наступний раунд – 1,51, Росії – 2,65.