Росія краде вугілля на Донбасі і продає його в Європу, – МінТОТ

Росія краде з окупованих районів Донбасу вугілля та постачає його у Туреччину та інші країни Європи. Для того щоб це було можливо РФ підробляє документи, що нібито вугілля російське.

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш розповів, що дуже складно встановити, що в Італії вугілля, яке за документами російське, експортується з РФ, насправді, українське, пише "Апостроф".

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Черниш сказав, що це не означає, що ці країни навмисно заохочують такі схеми.

Українське вугілля перетинає лінію українсько-російського кордону, який наразі не контролюється українською владою, далі проходять різні маніпуляції, і вже по документах відвантажене українське вугілля має інше походження,

– пояснив Черниш.

Він зазначив, що Південна Осетія та інші невизнані квазідержавні утворення широко використовуються, щоб "плутати сліди".

Наприклад, компанія розташована в Південній Осетії, де є Південно-осетинський банк, який має кореспондентські рахунки в Російській Федерації,

– додав Вадим Черниш.

Як діє система? Компанія, яка створена, або фізично існує на окупованих територіях України, відкриває рахунок в банку, створеному квазідержавними утвореннями. Насправді ж, це просто облікова електронна система, яка з’єднана з електронною системою "прокладки" в Південній Осетії, а ця платформа має доступ до російського банку.

Що це означає? Все це забезпечується доступом до фінансової системи Росії. Таким чином фінансова система РФ та окуповані території позв’язані.

Черниш підкреслив, що Росія взагалі намагається зробити коаліцію невизнаних "республік", начебто вони утворюють між собою коло "друзів", які "насправді ніякі не друзі, а просто створюють картинку для пропагандистської машини РФ".

