Росія обмежує свободу віросповідання у Криму, – Держдеп

У доповіді Держдепартаменту США про стан свободи релігій у світі йдеться про те, що влада РФ обмежує права і свободи членів релігійних меншин. Таким чином Росія порушує Конституцію у частині свободи віросповідання та рівних прав незалежно від релігійних переконань.

У документі, який було оприлюднено напередодні, зазначається, що в окупованому Росією Криму влада РФ затримує, штрафує та ув'язнює членів релігійних меншин і релігійних організацій за "екстремізм".

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У своїй доповіді Держдеп посилається на дані російської правозахисної організації "Меморіал". Мовиться про "справу Хізб ут-Тахрір", внаслідок чого кримські татари Ремзі Меметов, Енвер Мамутов, Рустем Абілтаров і Зеврі Абсеітов засуджені до 17 та 9 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

У доповіді наголошується, що усі вони були заарештовані за звинуваченням у приналежності до "Хізб ут-Тахрір" та "підготовці до насильницького повалення конституційного ладу", після чого були вивезені в Росію. За даними правозахисників, влада переслідує цих людей за їх опозицію російській окупації Криму.

Що відомо про Хізб ут-Тахрір?Це міжнародна ісламська політична партія, заснована у 1953 році у Східному Єрусалимі. Вона визнана терористичною організацією в Росії та Казахстані. Члени партії переслідуються у деяких країнах Середньої Азії, однак за не пов'язаними з тероризмом обвинуваченнями. У Німеччині діяльність організації також було заборонено за невизнання Ізраїлю, однак ця заборона стосується тільки публічної діяльності партії, і німецькі правоохоронні органи не переслідують членів Хізб ут-Тахрір. В усіх інших країнах Європи та Америки партія діє легально та публічно.

За даними "Меморіалу", влада РФ затримала 177 осіб, які визнані політв'язнями. Їх заарештували за релігійні переконання, більшість з них - мусульмани. Влада РФ проводила рейди у приватних будинках і місцях поклоніння релігійних меншин, притягала до відповідальності членів багатьох християнських конфесій та інших осіб за так звану незаконну місіонерську діяльність, посилаючись на антиекстремістський "закон Ярової". Релігійні меншини заявляють, що місцева влада використовує "пакет Ярової", вносячи релігійні тексти до списку заборонених.

Російська влада також надає православній церкві привілеї, які недоступні будь-якій іншій церкві або релігійним об'єднанням.

Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".



Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.



Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.