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Росія отримала штраф від ФІФА через вчинок уболівальників на ЧС-2018

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ЧС-2018: ФІФА оштрафувала Російський футбольний союз
ЧС-2018: ФІФА оштрафувала Російський футбольний союз / Фото з вільних мереж

ФІФА оштрафувала Російський футбольний союз на 10 тисяч швейцарських франків (близько 10 тисяч доларів). Причиною став дискримінаційний банер, який вболівальники демонстрували під час матчу між збірними Росії та Уругваю.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому не уточнюється, що саме було написано на банері.

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Окрім того, ФІФА наклала штраф у розмірі 20 тисяч швейцарських франків на Сербію за банер "з політичним і образливим" підтекстом на матчі з Бразилією.

А Федерація Мексики зазнала санкцій на 15 тисяч швейцарських франків за поведінку вболівальників, які кидали сторонні предмети на поле під час матчу зі Швецією.

Федерація футболу Марокко отримала штраф у розмірі 65 тисяч швейцарських франків за інциденти на трибунах під час матчу з Іспанією і за те, що 6 представників техперсоналу вийшли на поле після фінального свистка.

Теги: Новини спорту Новини Росії ФІФА Чемпіонат світу з футболу - 2018 Штрафи Сербія Мексика Марокко
Джерело: 24 Канал
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