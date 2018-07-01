Росія отримала штраф від ФІФА через вчинок уболівальників на ЧС-2018

ФІФА оштрафувала Російський футбольний союз на 10 тисяч швейцарських франків (близько 10 тисяч доларів). Причиною став дискримінаційний банер, який вболівальники демонстрували під час матчу між збірними Росії та Уругваю.

Про це повідомляє Reuters.

При цьому не уточнюється, що саме було написано на банері.

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Окрім того, ФІФА наклала штраф у розмірі 20 тисяч швейцарських франків на Сербію за банер "з політичним і образливим" підтекстом на матчі з Бразилією.

А Федерація Мексики зазнала санкцій на 15 тисяч швейцарських франків за поведінку вболівальників, які кидали сторонні предмети на поле під час матчу зі Швецією.

Федерація футболу Марокко отримала штраф у розмірі 65 тисяч швейцарських франків за інциденти на трибунах під час матчу з Іспанією і за те, що 6 представників техперсоналу вийшли на поле після фінального свистка.