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Росія підтримує мене більше: українська модель Сніжана Онопко гостро висловилася про Україну

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Сніжана Онопко
Сніжана Онопко / Instagram

Українська супермодель Сніжана Онопко оголосила скандальну заяву про своє ставлення до України і заявила, що, за можливості, вона змінила б свою національність.

Про це Сніжана Онопко написала на своїй сторінці в Instagram.

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Онопко зазначила, що жодний український журнал не підписаний на неї у соціальній мережі Instagram і назвала це бойкотом.

"Чесно я не зрозумію це заздрість чи що це? Моя велика помилка була залишитися жити в цій країні, де люди не терплять людей з іншою думкою, з іншими поглядами, і людей, які не бояться висловлювати свою думку, це просто огидно, що в моїй країні люди настільки заздрісні, і зовсім не зрозумілі для мене!" – повідомила вона.

Крім того, українська модель наголосила, що Росія підтримувала Онопку набагато більше.

Росія все життя підтримувала мене набагато більше, тому що, як би там не було, вони своїх цінують і просувають! Теж саме Бразилія, Іспанія, Америка, Британія та багато інших... Якщо б я могла, я б змінила свою національність, дуже шкода, що я все своє життя прожила в країні, в якій мене ненавидять!
– заявила Сніжана.

сніжана онопко

сніжана онопко
Скріншот публікації Сніжани Онопко в Instagram

Теги: Новини України LifeStyle Мода Скандал
Джерело: 24 Канал
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