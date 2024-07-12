В Австралії арештували військовослужбовцю та її чоловіка за шпигунство на користь Росії
Джерело:BBC
У Австралії арештували військовослужбовицю сил оборони Австралії та її чоловіка. Їх підозрюють в шпигунстві на користь Росії.
Журналісти пишуть, що заарештовані – росіяни, які декілька років тому отримали австралійське громадянство.
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Що відомо про арештованих в Австралії
Подружжя – обидва громадяни Австралії російського походження – отримало матеріали Австралійських сил оборони (ADF), щоб поділитися ними з Москвою,
– розповіли журналісти.
Проте австралійська поліція запевняє, що "жодної суттєвої компрометації" військових секретів не виявили.
"Це перший випадок, коли суворіші закони про іноземне втручання, запроваджені в Австралії у 2018 році, були використані для висунення звинувачень у шпигунстві", – пояснило видання.
За їхніми даними, арештовані:
- 40-річна жінка Кіра Корольова, яка працювала технічною фахівчинею з інформаційних систем в армії;
- її 62-річний чоловік Ігор, який працював самозайнятим робітником.
Пара жила в Австралії понад 10 років та отримала громадянство країни.
Комісар Федеральної поліції Австралії Ріс Кершоу розповів, що Кіра таємно їздила в Росію під час відпустки. Потім вона доручила своєму чоловіку Ігорю:
- отримати доступ до її робочого облікового запису,
- надіслати конфіденційні матеріали, щоб вона могла переслати їх російській владі.
Пара росіян вже постала перед судом у Брісбені за одним обвинуваченням у підготовці до злочину шпигунства, що передбачає максимальний термін – 15 років тюрми.
До речі, трьох людей затримали у Німеччині за підозрою у шпигунстві. Одним з них є українець, двоє – громадяни Росії та Вірменії.