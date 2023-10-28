Росіян більше, ніж місцевих: хто керує окупованим Бердянськом

На окупованих територіях досить складна ситуація через утиски місцевого населення з боку окупаційної влади. Не став винятком і Бердянськ, який перетворили на військовий хаб.

Окупаційній владі байдуже на місцевих, умови їхнього життя тощо. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов розповів 24 Каналу, що місто використовують лише для військових цілей.

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Під чиїм керівництвом перебуває місто

"Бердянськом керує ФСБ через свої "політичні обличчя". Так само є так звана "комендатура", яка офіційно виконує наглядову функцію, але ми розуміємо, що середня ланка між Кремлем і Бердянськом – це ФСБ", – зазначив Віктор Дудукалов.

Цілком імовірно, що ті, хто ухвалюють рішення у Бердянську, перебувають зовсім не там. Однак це ніяк не впливає на сам процес прийняття рішень, яке відбувається вертикально. Тож ніхто не запитує у місцевого населення чи навіть колаборантів, як житиме ця окупована територія.

Цю територію окупанти використовують виключно як військовий полігон. Попри те, що місто невеличке та не дуже промислове, але там зосереджено стратегічно важливий порт та аеропорт. На території міста також є катівня. Тож у Бердянську представлені всі російські структури,

– зауважив заступник голови Бердянської районної ради.

У місті безліч поліцейських, ФСБшників, військових і контрактників. Імовірно, представників Росії там зараз є більше, ніж самих бердянців. Ще гірша ситуація у селах у Бердянському районі.

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