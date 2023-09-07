Логістика почала пробуксовувати: в окупантів критична нестача шин

На південному фронті ЗСУ подекуди подолали першу лінію оборони ворога. Туди росіяни періодично перекидають додаткові сили та засоби, але стало відомо про критичну нестачу забезпечення ворога.

Цьому посприяли відповідні санкції, які вводилися проти російських підприємств, зокрема ВПК, так росіяни серед іншого зараз ще й відчувають дефіцит шин. Про це 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

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Санкції перекрили росіянам можливість отримувати ті хімічні елементи, які використовуються при виробництві шин для військової техніки. Це уже стало загальною проблемою для усього військово-промислового комплексу Росії. Нібито виробництво є, але в необхідній кількості нічого не виробляється.

Шини зараз критично необхідні, тому що, як відомо, основний транзит, логістичний вузол – тимчасово окупований півострів Крим зараз уже повноцінно не працює, як це було ще півроку тому,

– додав Коваленко.

Логістика ворога страждає

Наразі пропускні можливості через Чонгар та Армянськ уже недостатні для окупаційної армії. Тому основним логістичним напрямком стає Маріуполь, звідти їдуть на Бердянськ, на Мелітополь тощо. Тобто мовиться переважно про автомобільні шляхи і автомобільну техніку.

Окупаційна техніка зараз змушена по далеко не першої якості дорогах постачати усе необхідне для підрозділів окупаційних військ.

Термін придатності шин зменшується, ресурс відпрацьовується набагато швидше. Логістика працює неефективно, підвищується вироблення ресурсу російського автотранспорту, завдяки цьому знижується ефективність логістичних шляхів. А отже і ефективність постачання матеріально-технічного забезпечення підрозділам на передовій.

Все це знижує здатність росіян вести оборонні або контратакувальні дії,

– резюмував військовий оглядач.

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