Росіян у Курській області атакували на кількох напрямках, – ЦПД

У Курській області російську армію атакували на кількох напрямках. Це робота Сил оборони по ворожих позиціях на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис керівника Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенанта Андрія Коваленка. До цього про атаки скиглили самі окупанти у мережі.

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Що відбувається у Курській області зараз

Андрій Коваленко розповів, що в Курській області у росіян великі переживання, бо вони були атаковані на кількох напрямках. За словами лейтенанта, це стало несподіванкою для них.

Сили оборони працюють,

– лаконічно резюмував керівник ЦПД.

Про гарні новини з Курської області написав і глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що Росія отримує те, що заслуговує.

До цього пропагандистські ЗМІ та "військкори" писали, що ЗСУ пішли в Курській області у наступ на північний схід від Суджі у бік Великого Солдатського. За словами окупантів "пруть вони серйозно".

Окрім того, росіяни писали про тяжкі бої поблизу населеного пункту Бердин у Курській області. Окупанти зазначали, що "не виключається, що ЗСУ спробують почати наступ й на інших напрямках" в цьому регіоні країни-агресорки.

Росіяни плачуться через початок наступу ЗСУ у Курській області / Фото з соцмереж та телеграм-каналу "Бавовна"

Також пропагандисти писали про "активну роботу РЕБ" з боку українських військових та "атаку безпілотниками". До того ж окупанти зазначили, що у темний час доби ЗСУ розмінували підступи до Бердина та дороги, а також наші бійці активно застосовують ракети, підтримуючи наступальні дії.

Подекуди російські "військкори" писали й про "висадку українського десанту" в Курській області. Також там наявні великі колони техніки.

До слова, Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 4 січня розповів, що ЗСУ за 2 дні в районі одного села Махновка в Курській області російська армія втратила до батальйону піхоти північнокорейських солдатів та російських десантників. За словами українського лідера, ці втрати є відчутними для ворога.