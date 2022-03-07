У росіян нема ані ентузіазму, ані готовності до штурму Києва, – Дуда

Аджей Дуда поспілкувався телефоном з Володимиром Зеленським. Президент Польщі розкрив деякі деталі розмови.

Під час перемовин польський та український лідери підняли тему війни, зокрема ситуації навколо столиці. Про це Анджей Дуда написав у своїх соціальних мережах 7 березня.

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Володимир Зеленський розповідав, що під Києвом постійно скупчуються російські війська та техніка. Але не видно ні ентузіазму, ні готовності до штурму,

– зазначив президент Польщі.

Водночас, за словами політика, Збройні сили України ж, навпаки, готові до бою та мають велику мотивацію, щоб дати відсіч ворогу. Аджей Дуда закликав підтримувати українську державу.

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