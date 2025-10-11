Після цього українські військові розпочали контрнаступальні тактичні дії, змігши вибити росіян з кількох сіл, намагаючись перехопити ініціативу на фронті. Про це пише 24 Канал з посиланням на матеріал The Guardian.

До теми Зеленський назвав наступний виклик для Сил оборони після Покровська і Добропілля

Як українські військові повертали села в районі Добропілля?

Після ворожого прориву український взвод отримав завдання відбити села Грузьке та Веселе – вони розташовувалися на вершині російського виступу, що мав два "зубці", які глибоко врізалися в українські позиції.

Наземні групи, оснащені кулеметами, почали штурм, використовуючи гучномовці з вимогою здатися, а пізніше до бою долучилися два українські танки.

Після цього ми зайшли всередину та почали зачищати територію. Кожен будинок, кущ і підвал,

– сказав командир взводу з позивним "Тарантіно".

Операція з відбиття Грузького пройшла відносно гладко: кілька російських бійців здалися українським захисникам. Натомість у Веселому спротив був сильніший.

Підійшовши головною дорогою серед зруйнованих котеджів, які були у вогні, 8-осібний загін дійшов до двох останніх будинків, з яких вівся вогонь із підвалу.

"Куля влучила в мій шолом, як кулак. Я був живий, слава Богу. Шолом мене врятував. Я відкотився, коли наші хлопці відкрили вогонь у відповідь", – розповів "Тарантіно".

Ще один снаряд підпалив рюкзак військового та його акумулятор: він викинув сумку і продовжив бій. За його словами, після прибуття дронів ворога знищили.

Це була наша перша масштабна місія такого роду. Звичайно, було хвилювання, але ми все відпрацьовували на тренуваннях,

– додав він.

За підрахунками, під час цього бою десять росіян загинули. Втрати серед українських захисників були відсутні.

Починаючи з 14 серпня, коли було відбито Веселе, Москва втратила близько половини свого нового виступу. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські сили звільнили 330 квадратних кілометрів території, з яких понад 170 квадратних кілометрів повністю виведено з-під контролю ворога. За його даними, російські втрати становили близько 3 520 осіб, з них 1 988 загиблих. Деякі російські підрозділи опинилися в оточенні й операції проти них тривають.

До речі, військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів в етері 24 Каналу, що українське командування стабілізувало ситуацію біля Добропілля, передислокувавши підрозділи та залучивши резерви, що зупинило вороже просування. Окрім того, Силам оборони вдалося перерізати логістику ворога, тому росіяни не можуть закріпитись на плацдармах.

Чи має ворог сили на великий прорив на фронті?

Попри локальні успіхи України, на багатьох ділянках фронту Росія продовжує наступ. Влітку її війська проникали до Дніпропетровської області та дійшли до Куп'янська у Харківській області.

Майор Євген Лігерко, старший офіцер 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр", зазначив, що Кремль не має сил для масштабного прориву:

У них є певний локальний успіх. Але це не сильно змінює загальну картину. У росіян немає чіткого плану. Вони рухаються вперед за інерцією,

– сказав військовий.

За словами офіцера, росіяни змінили тактику – тепер замість великої бронетехніки вони частіше використовують багато невеликих штурмових груп по 4 – 6 піхотинців, які проникають на позиції, перегруповуються та просуваються далі.

"Їх легко знищити, але важко знайти", – додав Лігерко.

Танкіст Сергій схарактеризував ситуацію на фронті як "складну, але стабільну". Старший сержант 93-го батальйону Віталій П'ясецький підтвердив ознаки послаблення ворога: через глибокі удари ЗСУ росіяни змушені були скоротити використання пального, бронетехніки та артилерії.

У вересні темпи їхнього просування сповільнилися – захоплено 259 квадратних кілометрів, що майже вдвічі менше, ніж у серпні, і стало найнижчим показником з травня.

П'ясецький також зазначив високий моральний стан українських підрозділів і позитивно оцінив бійців, які вступили у війська за контрактом після звільнення з в'язниць у межах програми 2024 року.

Яка ситуація на Добропільському напрямку зараз?