"Бляшанки з бойовими бурятами можуть лише їздити": у росіян проблеми з технікою на фронті

Західні військові аналітики підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну росіяни втратили майже половину свого танкового парку. Хоч у Росії досі залишається можливість виготовляти танки, однак через санкції їхня якість дуже погіршилася.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. Він переконаний, що основний військовий потенціал Росії лежить не в технічній площині, а в можливості мобілізувати велику кількість людей.

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Відповідно до інформації з перехоплених розмов росіян, їхня техніка ховається за 20 — 25 хвилин ходу від позицій. Тобто під час української атаки російські танки приїжджають через 20 — 25 хвилин, фактично, аби уже забрати тіла і поїхати назад, зауважив Ступак.

Умови зберігання російських танків

За словами Ступака, у росіян відчуваються певні труднощі з технікою, хоча вона в них ще є. Ворог може діставати техніку зі своїх складів в різних регіонах Росії, однак лишається питання в її якості та боєздатності.

Ступак повідомив, що є кілька рівнів зберігання танків. Просто неба – танки стоять в різних погодних умовах. Так, наприклад, ближче до Владивостока повітря насичене сіллю швидше роз'їдає деталі танків. Танки можуть зберігатися під накриттям чи в ангарах, але без опалення.

Від місця зберігання техніки залежить кількість та тривалість маніпуляцій для її відновлення.

Ступак повідомив, що в Росії дуже мало правильно обладнаних місць зберігання для танків – з опаленням, з періодичною перевіркою тощо.

Ступак про танкові можливості Росії: дивитись відео

Не можуть виготовляти достатню кількість танків

За словами Ступака, виготовляти сучасні танки Т-90 в достатній кількості росіяни не можуть, мовиться про десятки, а не сотні одиниць.

В Росії існує проблема з танковими прицілами, зауважив Ступак. Самі "бляшанки" з "бойовими бурятами" їздити можуть, однак не можуть бачити вночі на декілька кілометрів, також не мають оптики, яка дозволяє стріляти на 5 кілометрів, адже французьких прицілів, які поставлялися раніше, в Росії вже немає. Також немає сигналізації про наведення протитанкових засобів на них.

В першу чергу росіяни будуть наступати використовуючи "мобіків", приватні військові компанії, альтернативи "Вагнеру – "Редут", "Русіч", "Патріот", їм дозволили набирати людей з колоній,

– додав експерт.

Також в Росії зараз розглядається питання дозволу набирати людей із СІЗО. Їх набагато легше мобілізувати, пообіцявши не заводити кримінальну справу, повідомив Ступак.

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