Росіян розмазало так, що не розбереш: десантники пояснили складність підрахунків втрат ворога

21 березня 2022 , 16:59
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Джерело:

Командування ДШВ ЗСУ

Українські герої знищили вже тисячі російських окупантів, які прийшли зі зброєю на нашу землю. Втім, точну кількість вбитих ворогів не так легко підрахувати.

Воїни-десантники 95 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ та 81 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ ліквідували чергову колону ворога. Ліквідовану техніку порахувати вдалося, а от з особовим складом виникнуть проблеми. 

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Втрати окупантів неможливо порахувати

Десантники показали знищену та ліквідовану техніку ворога. Тіла вбитих окупантів порахувати неможливо – від них мало що залишилось. 

Відео українських десантників:

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Автор: Ярослав Сиваківський