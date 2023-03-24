Де найбільше проявилися результати російського наступу

Що таке Бахмут у російських цифрах? Станом на 23 березня 2023 року група "Інформаційний спротив" зафіксувала імена 18 179 російських окупантів, яких публічно поховали або визнали загиблими в самій Росії.

Чим для окупантів став наступ

Зазначу, що ця цифра занижена у кілька разів, однак всі персонажі верифіковані. Це допомагає фіксувати тенденції.

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За останні десять днів табличка з іменами знищених окупантів збільшилася на 1 100 записів. Протягом півтора місяця у Росії тільки підтверджена (!) кількість похоронів становить щонайменше 100 на день. За неповні три місяці 2023 року темп задокументованих російських втрат різко зріс.

Станом на 31 грудня 2022 року в табличці було 10 477 імен з повними даними. Тобто за три місяці загальна кількість втрат зросла на 7 702 позиції (або в 1,73 раза). При цьому різко збільшився середній темп похоронів.

10 місяців у 2022 році в Росії ховали окупантів зі швидкістю приблизно 1 040 тіл на місяць або близько 35 – на день. У січні – березні 2023 року росіяни ховали своїх солдатів із середньою швидкістю 94 тіла на день. Тобто, взимку – на початку весни середній темп похорону зріс у 2,68 раза. Це зеки та мобілізовані, а також другий – третій склад елітних російських підрозділів.

Хочу наголосити, що в цих обчисленнях є похибка. Однак загальна тенденція дуже наочна: Владімір Путін вбиває свою армію посиленими темпами. Інакше кажучи, зростання втрат і є російським наступом. Завдяки стійкості нашої армії воно виявилося не так на карті, як на російських кладовищах. Ось що таке оборона Соледара, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледару та інших населених пунктів.

У росіян збільшується кількість втрат

Якщо подивитися на втрати в розрізі регіонів Росії, картина ще наочніша (візьмемо регіони з помітними абсолютними цифрами).

Самарська область. Станом на 31 грудня зафіксували 165 вбитих. 23 березня – вже 439. Зростання у 2,66 раза. Пам'ятаєте приліт у Макіївці по мобілізованих з Самари у новорічну ніч? Ось він частково проявився у цифрах (знищених майже 3 місяці тому продовжують ховати й досі).

Станом на 31 грудня зафіксували 165 вбитих. 23 березня – вже 439. Зростання у 2,66 раза. Пам'ятаєте приліт у Макіївці по мобілізованих з Самари у новорічну ніч? Ось він частково проявився у цифрах (знищених майже 3 місяці тому продовжують ховати й досі). Свердловська область. Зростання з 343 до 769 (тобто у 2,24 раза). Мобілізовані.

Зростання з 343 до 769 (тобто у 2,24 раза). Мобілізовані. Показовою є Югра . Було 45 – стало 141 (збільшення у 3,13 раза). Формально – це найбагатший регіон. Однак 18 зафіксованих похоронів у Сургуті, 15 – у Нижньовартовську, 14 – у Ханти-Мансійську. Понад 30 осіб зі списку – це вагнерівці (це лише ті, хто встановлений).

. Було 45 – стало 141 (збільшення у 3,13 раза). Формально – це найбагатший регіон. Однак 18 зафіксованих похоронів у Сургуті, 15 – у Нижньовартовську, 14 – у Ханти-Мансійську. Понад 30 осіб зі списку – це вагнерівці (це лише ті, хто встановлений). Красноярський край . Було 135 – стало 333 (у 2,46 раза). Мобілізовані.

. Було 135 – стало 333 (у 2,46 раза). Мобілізовані. Кемеровська область . Було 102 – стало 212 (у 2,1 раза). Мобілізовані.

. Було 102 – стало 212 (у 2,1 раза). Мобілізовані. У цілому нині Урал і Сибір непогано так взяли участь у "СВО".

Краснодарський край . Було 511 – стало 1 179 (у 2,3 раза). У більшості це вагнерівці, яких вже відмовляються ховати у цьому регіоні, тому фіксують щільні колективні поховання в інших регіонах.

. Було 511 – стало 1 179 (у 2,3 раза). У більшості це вагнерівці, яких вже відмовляються ховати у цьому регіоні, тому фіксують щільні колективні поховання в інших регіонах. Приморський край. Було 103 – стало 164.

Було 103 – стало 164. Сахалінська область. Було 95 – стало 174. Порівняно менше, але це морська піхота.

Було 95 – стало 174. Порівняно менше, але це морська піхота. Забайкальський край. Було 239 – стало 428. Це посилене випалювання росармії, яка мала теоретично балансувати Китай.

Було 239 – стало 428. Це посилене випалювання росармії, яка мала теоретично балансувати Китай. Карелія. Було 52 – стало 127 (у 2,44 раза). Багато зеків.

Було 52 – стало 127 (у 2,44 раза). Багато зеків. Архангельська область . Було 81 – стало 187 (у 2,3 раза). Є зеки, але є й підводники із Північного флоту.

. Було 81 – стало 187 (у 2,3 раза). Є зеки, але є й підводники із Північного флоту. Комі. Було 99 – стало 179. Зеки-вагнерівці.

Було 99 – стало 179. Зеки-вагнерівці. Вологда . Було 73 – стало 176. Зеки-вагнерівці.

. Було 73 – стало 176. Зеки-вагнерівці. Навіть убогий і напівмертвий з погляду демографії Новгород відзначився. Було 38 – стало 92. Там теж багато вагнерівців.

відзначився. Було 38 – стало 92. Там теж багато вагнерівців. У Пскові "прогрес" не такий великий (було 131 – стало 185). Але це другий стрибок недобитих псковських десантників, вагнерівців – одиниці.

"прогрес" не такий великий (було 131 – стало 185). Але це другий стрибок недобитих псковських десантників, вагнерівців – одиниці. У Санкт-Петербурзі зростання зі 108 до 190 осіб.

У Росії можуть посилити мобілізацію

Є регіони, для яких війна практично завмерла. Наприклад – Інгушетія. Цікаво, що у багатьох регіонах, де базуються регулярні ударні частини, темпи втрат нижчі від середнього. Кістяк вибитий, підрозділи або не відновляться, або поки що в резерві. В атаку наразі женуть зеків та "мобіків".

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Цифри свідчать, що з багатьох російських регіонів з початку 2023 року війна вдарила вдвічі сильніше, ніж за попередні 10 місяців. Потік трун – дуже наочна річ, яку важко зрозуміти якось подвійно. Ефект поки що пом'якшують завдяки безлічі злочинців і матеріальним компенсаціям. Багато регіонів тільки зараз почали відчувати тягар війни й місцями "прозрівати". Ми фіксуємо масу реплік у соцмережах про масштаб поховань.

Ситуація на фронті продовжує залишатися вкрай складною. Проте цифри показують: російська армія інтенсивно зношується.

Після Макіївки Кремль не наважився відкрито оголосити мобілізацію. Весь цей час вона не припинялася, але велася прихованими методами. Проте цих темпів поповнення замало. Є масові сигнали про нову хвилю повісток. Однак ці мобілізовані будуть хоч якось готові та озброєні не раніше літа.