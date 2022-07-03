У росіян є план залучення Білорусі до війни: експерт про те, чого чекати далі

Білорусь продовжує проводити "навчання" неподалік від кордону з Україною. Відомо, що білоруські військові активно риють окопи не лише біля кордонів з Україною, а й біля межі з Польщею та Литвою.

Навіщо Білорусь активно стягує війська та техніку до кордонів – ексклюзивно сайту 24 каналу розповів політолог, співзасновник консалтингової компанії Good Politics Максим Джигун.

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Білорусь хоче розосередити українські війська

Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією, у тому числі й можливий наступ зі сторони Білорусі.

Максим Джигун пояснив, що зараз ситуація на кордоні України з Білоруссю продовжує загострюватися й відбувається це не просто так. Так, поблизу кордону продовжуються різноманітні "навчання", як це називають росіяни та білоруси, накопичується техніка.

У Міноборони розповіли цікавий факт: аби справити враження на ЗСУ, білоруси поставили біля українського кордону танки – щоправда, це лише муляжі з дерева.

Все це свідчить про те, що відбувається нагнітання інформаційного фону, йде мобілізація тих сил, які є в Білорусі. І є спроба такого інформаційно-політичного шантажу з боку Білорусі, яка абсолютно контрольована росіянами. Здійснюється цей шантаж з простою метою – не допустити мобілізацію українських військових у ті точки, де вони зараз найбільше потрібні, і де є найбільша загроза від Росії,

– зауважив Максим Джигун.

Політолог додав, що Україна має кілька тисяч кілометрів кордонів з Росією і Білоруссю, тому мета Путіна – зв'язати українські сили по всій території кордону, не давши можливості зосередитися і вибити росіян із Запорізької, Херсонської, Харківської, Донецької, Луганської, Миколаївської областей.

Білорусь намагається всіх залякати / Фото volynnews

Білоруська армія майже небоєздатна

Також, на думку експерта, все це – просто чергова спроба розосередити українські війська.

По-друге, це також намагання залякати українців. Мешканці північно-західних областей України, маючи цю інформацію, звичайно, перебувають у стані стресу, переживання та мобілізації. І це негативно впливає на всіх.

І по-третє, Білорусь є країною-сусідкою з багатьма державами Європейського Союзу та з країнами НАТО. Тому загроза наступу Білорусі на західну частину України є небезпечним фактором і для Польщі, і для Литви, і для інших держав, з якими межує Білорусь.

Тому це гра у так званий європейський напрямок. Причин для мобілізації Білорусі багато, особливо розуміючи, що зусиль та можливостей у білоруської армії наразі небагато. Росіяни продовжують навчати білоруських військових тому, як вести правильно війну, і у зв'язку з цим розраховувати, що найближчим часом відбудеться напад – точно не варто. Про це кажуть всі військові експерти, представники Генштабу, – наголосив Джигун.

Ймовірність нападу зі сторони Білорусі: головне

Білорусь зосередила на кордоні з Україною до 7 батальйонів. У прикордонних районах проводять додаткові заходи з інженерного обладнання пунктів пропуску й розгортають додаткові засоби радіоелектронної боротьби.

Однак цих військ та техніки досі недостатньо, щоб організувати напад. З цими тезами погоджуються і в Інституті дослідження війни.

За їхніми даними, армія Білорусі не є боєздатною силою. У неї недостатньо засобів, низька бойова готовність і нема реального бойового досвіду, на відміну від ЗСУ. Окрім цього, Лукашенкові армія потрібна для того, аби утримувати свій режим.

Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією. Готові наші бійці й до нападу окупантів з території Білорусі чи невизнаного Придністров'я. Відповідну заяву зробила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

В Офісі Президента ж кажуть, що найближчим часом військо Лукашенка не наступатиме на українські території.

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Загроза, звичайно, зберігається, але очікувати, що наступ може статися у найближчі тижні – не варто. Але, звісно, вони навчають білоруську армію не для краси й не просто для того, аби відзвітувати. Тому у росіян точно є план залучення білоруських військових до цієї війни.