У росіян забиратимуть незаконно "куплену" українську землю, – Мінагро

У законі про обіг земель є заборона на купівлю земель з боку агресора і терористичних організацій. Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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А якщо зловмисники спробують оминути закон

Так, закон про ринок землі забороняє продаж землі іноземцям. Проте росіяни можуть спробувати обійти обмеження, скуповуючи землю через підставних українців.

Тому перед оформленням угоди ретельно перевірятимуть джерела грошей покупця. За цим слідкуватиме СБУ та Держгеокадастр. Якщо зафіксують такий факт, землю зможуть просто забрати.

Якщо оплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв'язку буде знайдений, то держава має право конфіскувати ці землі,

– наголосив чиновник.

Відкриті реєстри мають допомогти відстежувати спроби незаконного придбання землі не тільки правоохоронцям, але й іншим громадянам. Висоцький зауважив, що будь-хто може помітити у реєстрі порушення та звернутись до правоохоронців.