У росіян з'явилися нові фобії на війні в Україні

У підрозділах, що беруть участь у "спеціальній військовій операції" на території України, розвиваються нові фобії. До фобії літаючих об'єктів у небі додалася фобія засипати.

ЗСУ провчили окупантів

Так ССО ЗСУ, пробравшись вночі на позиції зс рф, знищили 13 військовослужбовців, двох офіцерів взяли в полон. За словами військовослужбовців зс рф, такі інциденти відбуваються не вперше.

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Однією з причин цих інцидентів є те, що офіцери, замість того, щоб управляти обороною позицій, просто вживають алкогольні напої.

За словами військовослужбовців 40 окремої бригади морської піхоти (в/ч 10103, Петропавловськ-Камчатський) у ході "спеціальної військової операції" на території України загинуло не менше 400 військовослужбовців бригади.

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