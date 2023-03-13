У росіян кепські справи: полковник ЗСУ назвав ключову проблему ворога
Через майстерні дії ЗСУ у росіян дедалі більше наростає паніка. Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський припустив, що істерика ворога може вилитися у "жести доброї волі".
Генерал-полковник Олександр Сирський є великими стратегом та майстром військової справи. Про це 24 Каналу розповів полковник ЗСУ, військовий експерт Владислав Селезньов.
Дивіться також Я рукою по землі провів, а там чиєсь лице стирчить, – окупант жаліється на величезні втрати
Зокрема, Командувач Сухопутних військ повідомив, що останніми тижнями воїни 10 окремої гірсько-штурмової та 54 окремої механізованої бригад демонструють військові хитрощі. Їхні нестандартні, асиметричні та зухвалі дії постійно неприємно дивують ворога.
"Ті справи, які Сирський зараз реалізовує на фронті, а до того – продемонстрував під час контрнаступальних операцій ЗСУ, свідчать про рівень високої майстерності захисників України", – наголосив Селезньов.
Ключове завдання ЗСУ
За словами військового експерта, окупантам не варто навіть сподіватися на жодні успіхи на полі бою.
"Справи у росіян кепські, а далі будуть ще гірші. Бо Сирський та інші генерали української армії працюють над реалізацією ключового завдання – послабленням бойових можливостей путінської армії", – зазначив Селезньов.
Владислав Селезньов розповів про критичні втрати росіян: дивіться відео
Росіянам бракує снарядів
За його словами, яскравим свідченням успішних дій ЗСУ є нестача снарядів у ворога.
Донедавна росіяни використовували темпи ведення артилерійського вогню на рівні до 60 тисяч снарядів на добу. А зараз вони такої можливості не мають,
– наголосив полковник ЗСУ.
Селезньов додав, що в окупаційного війська закінчуються снаряди. А оборонна промисловість Росії неспроможна виготовляти боєприпаси у тій кількості, яка потрібна для путінської армії.
Проблеми російської армії: коротко
- Росія продовжує втрачати на фронті тисячі одиниць особового складу. Станом на 12 березня 2023 року ворог втратив 159 090 солдатів.
- З кожним місяцем випадків дезертирства серед росіян стає більше. Лише з грудня по лютий включно у Росії спіймали близько 40 дезертирів, тоді як за цей же час поліцейські країни-агресора отримали дані про понад 150 втікачів.
- Українські військові продовжують завдавати точкових ударів по ворогу. Зокрема, по розташуванню окупантів. Один з таких ударів приніс чимало результатів. Так, вдалося знищити склад з боєприпасами в Олешках на тимчасово окупованій території Херсонської області.