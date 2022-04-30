Росіянам буде не до параду 9 травня, – Веніславський про "успіхи" ворога та мобілізацію
Російські окпуанти перекидають додаткові підрозділи на Ізюм, щоб мати можливість активізувати свій наступ.
Однак ворогу не вдасться досягнути своїх цілей завдяки грамотно побудованій українській обороні. Про це в ефірі 24 каналу сказав народний депутат Федір Веніславський.
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Він чітко переконаний, що до тих заявлених дат, які для росіян є символічними, ворог точно не матиме успіхів, якими може похизуватися на параді 9 травня.
Є підстави для того, щоб прогнозувати, що, можливо, росіянам навіть буде не до параду 9 травня,
– вважає Веніславський.
Чи оголосить Путін мобілізацію
Міністерство оборони Великої Британії заявило, що найімовірніше російський диктатор Володимир Путін саме 9 травня може оголосити загальну мобілізацію в Росії, щоб кинути всі сили в останній бій.
Зважаючи на відсутність успіхів Росії, й те, що українські військові витіснили ворожі підрозділи з Півночі та Північного-Заходу України, Київського та Чернігівського регіонів, їхній моральний стан залишається невтішним. Ще й враховуючи те, що їх знову ж відправили воювати на Схід.
"Без розширення мобілізаційного ресурсу Росія навряд чи зможе продемонструвати якісь тактичні перемоги. Тому, я думаю, що їм неминуче потрібно буде оголошувати мобілізацію. Це може трапитися й раніше, ніж 9 травня", – вважає Веніславський.