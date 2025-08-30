Таку думку висловив у розмові з 24 Каналом журналіст з Ірландії Кейлін Робертсон, зазначивши, скільки ще часу Росія буде здатна продовжувати вести бойові дії. Він припустив, чи зможе Кремль досягти своїх цілей у цій війні.

Чи мають росіяни достатню кількість живої сили, щоб продовжувати війну?

Робертсон наголосив, що за поточних темпів наступу росіян, їм буде потрібно близько чотирьох років, щоб захопити ті чотири регіони (Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області – 24 Канал), які вони мають намір взяти.

Не думаю, що Росія зможе продовжувати це ще півтора року без різких змін, нової мобілізації чи радикальних кроків. Саме тому Володимир Путін поїхав на Аляску і тому він зараз відчайдушно говорить про перемир'я – він діє через слабкість,

– пояснив журналіст.

Росіяни, на його думку, стурбовані тим, що не зможуть продовжувати це так довго, як планували. Тому впродовж року відбудеться або зупинка бойових дій, або серйозний поворот на фронті. До того ж росіяни також не мають достатню кількість людей, які готові довго воювати.

Україна втрачає набагато менше солдатів, ніж росіяни. По-перше, тому що набагато розумніша щодо тактики. По-друге, використовує наземних роботів для штурмів окопів, як бригада "Азов". Вони ефективно застосовують дрони, щоб зберігати життя людей,

– підкреслив Кейлін Робертсон.

Водночас росіяни, на його думку, ще зможуть просунутися, імовірно, візьмуть Покровськ, Костянтинівку і на цьому зупиняться. Навряд чи їм вдасться досягти своїх цілей у цій війні.

До слова. На думку військового оглядача BILD Юліана Рьопке, російські літній наступ зазнав краху. Переважна більшість цілей, які прагнули здійснити окупанти, вони не зуміли реалізувати. Зокрема, їм не вдалося окупувати Покровськ.

"Вони знесиляться та вичерпають свої ресурси", – відзначив журналіст.

Він додав, що це найскладніша війна в Європі з часів Другої світової, тому навряд чи хтось знає, що буде далі.

