Росіяни бідкаються на масове відключення Starlink на фронті: альтернатив немає
- Росіяни заявляють про масове відключення Starlink у своїх підрозділах на фронті, що створює для них проблеми з управлінням військами.
- Українські військові зазначаю, що з українськими Starlink все добре, але їх потрібно верифікувати.
Росіяни бідкаються, що почалося масове відключення Starlink в їхніх підрозділах на фронті. У такому випадку Україна зможе повернути собі перевагу у зв'язку.
Про це пише активіст Сергій Стерненко.
Чому відключення Starlink для росіян – велика проблема?
Без Starlink росіяни матимуть низку проблем з управлінням військами на тактичному рівні.
Аби "применшити" масштаби катастрофи для себе, вони запевняють, що проблема виникла "в обох сторін". Втім, українські військові спростовують це – з українськими Starlink все добре.
Якщо місцями вони не працюють, то їх потрібно верифікувати.
Зверніть увагу! В Україні тепер потрібно верифікувати свій Starlink, щоб він працював. Цей захід спрямований на запобігання використанню Starlink окупантами, які використовують їх для керування безпілотниками.
Детальне пояснення, як правильно верифікувати свій термінал, читайте за посиланням.
Для росіян відключення Starlink – велика проблема. Наразі у них немає альтернатив супутниковому інтернету.
Як росіяни втратили доступ до Starlink?
Росіяни "спалилися" після атак на Україну дронами, якими керували завдяки супутниковому зв'язку Starlink. Одні з останніх подібних випадків були зафіксовані наприкінці січня. Тоді окупанти посилили атаки безпілотників на логістичні шляхи на ділянці Богуслав – Петропавлівка, зокрема було влучання у цивільний автобус.
Після цього українське Міноборони та SpaceX вжили швидких заходів. Засновник компанії Ілон Маск зазначав, що радий допомогти у цій ситуації. Було прийнято рішення запровадити в Україні "білий список" для Starlink, що вимагає верифікації терміналів.
Заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський в ексклюзивному коментарі АрміяInform пояснив, що такий крок дозволить повністю позбавити росіян змоги використовувати технології SpaceX. Він зазначив, що окупанти "вже матюкаються та кидаються пультами через це".