Росіянами керує ненависть до самих себе

Вся країна Росія шукає "нацистів" по всьому світу. Замість того, щоб поставити питання самим собі.

"Русскій мір"

А чим він відрізняється, наприклад, від "татарського світу" чи іншого світу? Я так розумію, в Росії хочуть у всьому наголошувати на нібито винятковості.

Читайте Справи у росіян йдуть погано: чому Путін "взяв у свої руки" війну проти України

А за фактом виходить, що вони борються з тим (шукають "нацистів"), що їм і властиво. Виходить, якась неусвідомлена ненависть до себе ними рухає.

Цей та інші парадокси, напевно, стануть предметом дослідження багатьох наукових праць. Але ось прямо зараз із завданням знатно зловити цих уєб*нів на цьому та на багато чому іншому міг би впоратися хороший голлівудський оскароносний фільм.

Важливо На Донбасі – пекло: чому Росія саме зараз підштовхує Україну до переговорів

Путін шукає "нацистів" по всьому світу, хоча нацизм притаманний саме росіянам / Фото Getty Images

Також цікаво – Путін жорстко змушує Лукашенка йти у наступ: дивіться відео