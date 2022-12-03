Росіяни накривають Херсон потужним вогнем: поцілили в онкодиспансер

Російські окупанти продовжують свою практику знищення українських міст. Зараз ворог активно взявся за Херсон, який тепер може перетворитися на другий Маріуполь чи Харків.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич заявив, що за 2 грудня російські окупанти 28 разів обстріляли територію Херсонщини.

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Під ворожим вогнем знову опинилися мирні населені пункти області.

Окупанти обстріляли житлові квартали Херсона. Через ворожі обстріли є руйнування житлових будинків та іншої цивільної інфраструктури міста. Зокрема, ворог поцілив у онкологічний диспансер,

– повідомив Янушевич.

Додамо, що минулої доби через обстріли російських окупантів поранення отримала 1 людина. Зараз ситуація у Херсоні складна. Українські фахівці відновлюють подачу води та електроенергії. Водночас ворог не припиняє ворожих обстрілів.

"Важко дивитися, що сюди кожен день несе "русский мир". Це артилерійські снаряди, які летять в житлові будинки. Це ракети, які нищать освітні заклади. Це підла та цинічна армія нелюдів, що відкриває вогонь по мирних людях. Але разом із синьо-жовтим прапором до міста повертається й впевненість, що все відновимо, все відбудуємо", – підкреслив очільник Херсонської ОВА.

Росіяни обстрілюють Херсон / Фото Ярослава Янушевича

Як евакуюватися з Херсону

Щодня з Херсона о 15:27 відправляється евакуаційний потяг до Хмельницького, для евакуації використовуються й автобуси, допомагають волонтери. Також виїхати можна у Кіровоградську область. Інші регіони України також готуються приймати переселенців. Щодо всіх питань херсонці можуть звертатися до Херсонської ОВА.

Разом з тим у Херсоні тимчасово зняли заборону на перетин Дніпра у світлий час доби. Це зробили для того, аби евакуювати людей з лівого берега.