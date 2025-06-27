Ворог атакує Україну "Шахедами": куди летять дрони, де наразі лунає тривога
Росія уночі 27 червня знову запустила "Шахеди" по Україні. Через це в низці областей оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про атаку на Україну
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Групи ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – західний. На північному заході Харківщини – ворожий БпЛА, курс – південно-східний. На Сумщині – активність ворожих БпЛА.
Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з акваторії Чорного моря.
Групи ворожих ударних БпЛА в акваторії Чорного моря, курс – західний.
На північному заході Харківщини – ворожий БпЛА, курс – південно-східний.
На Сумщині – активність ворожих БпЛА.