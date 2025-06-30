Ворог 29 червня здійснив наймасованішу комбіновану атаку на Дрогобич, – звіт міськради

Росіяни у ніч на 29 червня атакували Львівську область за допомогою ракет та ударних БпЛА. Під ударом опинився Дрогобич.

Це була найбільш масована комбінована атака на населений пункт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт міської ради, оприлюднений у понеділок, 30 червня.

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Якою була атака на Дрогобич

Згідно з оприлюдненою інформацією, росіяни здійснили найбільш масову комбіновану атаку на місто Дрогобич Львівської області за період повномасштабної війни. Уражено один із промислових об'єктів, у нього влучила 21 ціль противника.

Керівник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ігор Юзьв'як повідомив, що внаслідок влучань утворилося 6 осередків загорання, зокрема загорівся один з резервуарів із пальним об’ємом 1 тисячі літрів.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації було залучено до 250 одиниць особового складу ДСНС, 47 одиниць спеціалізованої техніки з різних регіонів та 150 представників правоохоронних органів. Потерпілих від атаки немає,

– ідеться у повідомленні.

Крім того, через атаку було вибито вікна у шести багатоквартирних житлових будинках. Атака спричинила вимкнення світла у частині міста, через це спостерігалися перебої з подачею води. 29 червня живлення було відновлено.