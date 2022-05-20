Росіяни 6 разів атакували Бахмут – ракетами й авіацією, – Кириленко
Павло Кириленко повідомив, що російські окупанти продовжують обстрілювати Донеччину. Місцевих жителів закликають евакуюватися.
Павло Кириленко повідомив, що вдовж лінії фронту росіяни продовжують відкривати вогонь. Відповідну заяву голова Донецької ОВА зробив в ефірі "Єдиних новин", повідомляє 24 канал.
Зауважте ЗСУ завдали удару ворогу на Сході: ліквідували 40 окупантів, танки й БТР
Кириленко розповів, що, зокрема, ворог гатить по Мар'їнці, Красногорівці, Авдіївці, Торецьку.
По Бахмуту сьогодні було багато влучань. Саме 6 ударів завдали – це ракетні та авіаційні удари. На щастя, люди – живі-здорові. Вони перебували в укриттях,
– заявив Кириленко.
Він також наголосив, що обстріли 19 травня – ще одне підтвердження, як зухвало діє ворог. Він нищить усю цивільну інфраструктуру навіть у містах, які – відносно віддалені від лінії фронту.
Росіяни намагаються захопити трасу Лисичанськ – Бахмут:
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай наголосив, що ситуація на території Луганської області залишається складною. Російські окупанти зосередили усі зусилля, аби спробувати:
- захопити Сєвєродонецьк;
- та взяти під контроль трасу Лисичанськ – Бахмут.
За словами Гайдая, метою російських окупантів є "відрізати" усю Луганщину від сполучення з іншими регіонами. Голова ОВА наголосив: це унеможливить евакуацію місцевих жителів, а також – доставлення гуманітарних вантажів.
Наразі рятувальники продовжують допомагати місцевим жителям. Зокрема, підвозять місткості з питною водою.
У Сєвєродонецьку – жахлива ситуація. Російські загарбники руйнують буквально все. Люди залишаються без електрики та водопостачання. Ворожі снаряди летять навіть у лікарню. Там досі перебувають медики.
"Вони просто хочуть знищити місто. В принципі, як завжди. Всюди, куди вони (окупанти – 24 канал) приходять, там все спалене і розстріляне. Ми й надалі продовжуємо розвозити гуманітарні вантажі, займатися евакуацією", – наголосив Гайдай.
Він зауважив, що рятувальники, а також інші небайдужі люди намагаються допомогти місцевому населенню та українським захисникам та захисницями, як тільки можуть.
Зокрема, у Гірську громаду вдалося передати автомобіль швидкої допомоги.
Українські захисники та захисниці продовжують героїчно обороняти Луганщину. Ситуація на території області залишається складною. Однак відчайдушна оборона триває.
Важливо – США залучили майже всі логістичні кораблі для перевезення військових вантажів: дивіться відео