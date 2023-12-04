Росія активізувала ДРГ на кордоні з Харківщиною: яка їхня мета

Найбільш активним регіоном щодо атак ДРГ тривалий час була Сумська область, але наразі ситуація змінилася. Останні кілька тижнів фіксується спроба роботи диверсійно-розвідувальних груп на Харківщині.

Окупанти хочуть зламати дух українців, тому посилили тиск на всіх ділянках. Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь розповів 24 Каналу, які завдання можуть виконувати ДРГ росіян. Також ворожі групи активізувалися на Чернігівщині.

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Яка їх мета

"Треба розуміти, що є штатні підрозділи, які призначені саме для виконання диверсійно-розвідувальних функцій. Тобто, у нас є такі підрозділи та в росіян є такі підрозділи. Немає нічого дивного, що вони працюють – вбивають наших громадян, військових та прикордонників. У нас йде війна, тому немає різниці Харківська, Сумська, Чернігівська чи Донецька області", – сказав Самусь.

Голова ОВА Олег Синєгубов заявив, що 3 грудня російські окупаційні війська обстріляли 15 населених пунктів Харківської області: Гранів Харківського району, Бударки Чугуївського району, Фихолівка, Іванівка, Кислівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове, Чугунівка Куп’янського району та інші.

Ворог може використовувати диверсійно-розвідувальні групи для кількох завдань:

уточнення інформації;

підготовка до операцій;

виконуються робота із завдання ударів по критичній інфраструктурі;

навмисне знищення українських цивільних, солдатів, прикордонників для створення важкого психологічного становища.

Також для стану страху, коли живеш і знаєш, що в будь-який момент може з'явитися ДРГ противника, щоб вбити чи завдати якоїсь шкоди інфраструктурним об'єктам,

– пояснив Михайло Самусь.

ДРГ – складова ІПСО ворога

Самусь наголосив, що ворожі ДРГ можуть бути частиною інформаційно-психологічних операцій. Інколи ІПСО проводяться не лише в інформаційному просторі, а й здійснюються реальні вбивства та теракти, щоб завдати противнику максимального психологічного тиску.

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Насправді теракти призначені для того, щоб здійснювати інформаційно-психологічний тиск на населення, керівництво держави та створення такого відчуття нестабільності, відчуття того, що щось йде не за планом,

– підкреслив заступник директора Центру досліджень армії.

Крім того, Росія всюди посилила свій тиск – на фронті та в мережі. Окупанти постійно вкидають наративи, через які виникають конфлікти поміж українців. Тому будь-яку інформацію потрібно сприймати спокійно, перевіривши її з трьох джерел.

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