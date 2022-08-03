Ворог активізувався: з чим пов’язані останні спроби штурму на Донбасі
Останніми днями російські окупанти активізували спроби штурму на Донбасі. Найбільше зусиль ворог кинув на напрямок Піски – Авдіївка.
Про це в ефірі 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що після того, як російські війська проводили операції з інтенсивним використанням артилерії під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, таких масштабних обстрілів, як в останні кілька діб, не було.
До теми Яка загроза захоплення Бахмута: оцінка військового експерта
Залишився один напрямок на Донбасі, де росіяни ще можуть наступати
За словами військового експерта, у деяких районах Донбасу дуже складна ситуація, бо росіяни почали використовувати артилерію, в якій досі мають перевагу, і намагаються витісняти українські позиції.
Зараз російські війська зосереджуються на одному основному напрямку своїх ударних зусиль, звідки вони можуть вести наступальні дії. Це – Бахмут і Авдіївка – Піски.
Мусієнко вважає, що це – єдиний глобальний напрямок, на якому у російських сил ще є можливість вести інтенсивні бойові дії з використанням артилерії та масованими обстрілами. Тож вони намагаються цим скористатися, і зосередилися саме на цьому районі бойових дій.
Зараз це чи не наймасштабніша гаряча точка на Сході, де тривають бойові дії, а російські війська ще здатні вести якусь наступальну активність,
– додав експерт.
На інших напрямках у них таких можливостей вже фактично немає. Там їм впевнено протидіють українські підрозділи, а крім того, що загарбники виснажені, вони ще й частково перекидають на південні напрямки ще більшу кількість військ.
Мусієнко розказав про активізацію наступальних дій окупантів на Донбасі: дивіться відео
Останні новини з фронту: коротко
- Хоч окупанти продовжують обстрілювати район Авдіївки, їм не вдається досягнути бажаних результатів. Покращити своє тактичне положення окупанти не змогли, натомість зазнали втрат та відійшли.
- На Бахмутському напрямку росіяни також б'ють з артилерії, щоб відкинути наші підрозділи з зайнятих раніше рубежів. Вони хочуть захопити Бахмут, але не можуть до нього просунутися.
- Загарбники хочуть здійснити прорив у Криворізькому напрямку, щоб вийти на межі Херсонської області. Однак українські захисники постійно відбивають їхні атаки.