Ворог активізувався: з чим пов’язані останні спроби штурму на Донбасі

Останніми днями російські окупанти активізували спроби штурму на Донбасі. Найбільше зусиль ворог кинув на напрямок Піски – Авдіївка.

Про це в ефірі 24 каналу розказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зауважив, що після того, як російські війська проводили операції з інтенсивним використанням артилерії під Сєвєродонецьком та Лисичанськом, таких масштабних обстрілів, як в останні кілька діб, не було.

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Залишився один напрямок на Донбасі, де росіяни ще можуть наступати

За словами військового експерта, у деяких районах Донбасу дуже складна ситуація, бо росіяни почали використовувати артилерію, в якій досі мають перевагу, і намагаються витісняти українські позиції.

Олександр Мусієнко Керівник Центру військово-правових досліджень Зараз російські війська зосереджуються на одному основному напрямку своїх ударних зусиль, звідки вони можуть вести наступальні дії. Це – Бахмут і Авдіївка – Піски.

Мусієнко вважає, що це – єдиний глобальний напрямок, на якому у російських сил ще є можливість вести інтенсивні бойові дії з використанням артилерії та масованими обстрілами. Тож вони намагаються цим скористатися, і зосередилися саме на цьому районі бойових дій.

Зараз це чи не наймасштабніша гаряча точка на Сході, де тривають бойові дії, а російські війська ще здатні вести якусь наступальну активність,

– додав експерт.

На інших напрямках у них таких можливостей вже фактично немає. Там їм впевнено протидіють українські підрозділи, а крім того, що загарбники виснажені, вони ще й частково перекидають на південні напрямки ще більшу кількість військ.

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