Братчук назвав 2 цілі окупантів на Півдні

Росіяни, на жаль, мають значну кількість ресурсів, зокрема техніки та особового складу для активних бойових дій. Збройні Сили України тримають оборону, проте ворог продовжує намагатись виконувати бойові завдання свого військового командування.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук розповів 24 Каналу, що ситуація на фронті є дуже складною. Ворог активізувався на південних відтинках. На Придніпровському напрямку намагається вийти на Дніпровські острови.

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Тактичні просування противника

Сергій Братчук зауважив, що на Роботинському напрямку триває активна робота диверсійно-розвідувальних груп Росії. Метою ворога є знайти слабкі місця ЗСУ для того, щоб планувати майбутні наступальні дії.

За словами речника Української добровольчої армії "Південь" у росіян є 2 основні цілі.

Перше – вони прагнуть повернути ті позиції, які були втрачені під час контрнаступу Сил оборони 2023 року.

Друге – росіяни намагаються створювати південний фланг для наступу на Покровськ, Курахове та Велику Новосілку.

Що відбувається поблизу Покровська: карта

"Ворог пробує виконувати цілі, використовуючи механізовану компоненту. Людей у нього дуже багато", – зауважив Братчук.

Штурмові дій окупантів

Речник Української добровольчої армії зазначив, що противник вивчив бойовий досвід українських підрозділів, які мужньо обороняли плацдарми на лівому березі Дніпра. Росіяни під час штурмових дій демонструють намагання створити власні на правому, поблизу Кринків.

У ворога є такі плани, але тактичних просувань на цьому напрямку немає,

– сказав Сергій Братчук.

На Запорізькому напрямку противник, за його словами, починає завдавати удари по району Малої Токмачки. Застосовує там удари КАБами.

Триває терор місцевого населення та тиск на Сили оборони, щоб знищити критичну або цивільну інфраструктури,

– підкреслив Братчук.

Нагадаємо, на Запорізькому напрямку активізувалися бойові дії. Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російські війська мали частковий успіх, вклинившись у нашу оборону на одному з напрямків, зокрема біля Левадного, однак ЗСУ роблять все для того, аби відновити позиції.