Росіяни активізувалися у напрямку Сєвєродонецька, – Генштаб ЗСУ
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупанти перекидають сили й активізувалися у напрямку Сєвєродонецька. Там ворог вже неодноразово цинічного обстріляв цивільну інфраструктуру та перебив газопровід.
Про активізацію російський військових у напрямку Сєвєродонецька повідомили у Генштабі ЗСУ. Про це було сказано у зведенні 7-го квітня станом на 18 годину.
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Ворог також активізував зусилля на Сєвєродонецькому напрямку,
– йдеться у повідомленні Генштабу.
- У Генштабі додали, що окупанти намагаються продовжувати наступ в районах населених пунктів Донецький, Новотошківське і Попасна.
- Також вони здійснити наступ у районах населених пунктів Мар'їнка, Борівське та Солодке.
- Усі спроби наступу ворожих сил не мали успіху, констатували у Генштабі.
Росіяни активізувалися у напрямку Сєвєродонецька: коротко
Після того, як російські військові покинули Київську та Чернігівську область, почали надходити повідомлення про активізацію ворога у напрямку Сєвєродонецька.
Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що у планах росіян наступ на Сєвєродонецьк.
4-го квітня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти планують наступ на Слов'янськ і Сєвєродонецьк.
Луганщина опинилася під щільним вогнем агресора. У Сєвєродонецьку окупанти перебили газопровід. Також унаслідок ворожих обстрілів було зруйновано 10 багатоповерхівок.
Через чисельні обстріли глава Луганської ОВА Гайдай закликає не зволікати з евакуацією.
За попередньою інформацією, ворог не зміг увійти в Новотошківське, через що обстріляв Сєвєродонецьк та Лисичанськ.
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