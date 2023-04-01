До чого готуються окупанти на Запорізькому напрямку: Мусієнко пояснив активність росіян

Російські окупанти активізувалися на Запорізькому напрямку в районі Гуляйполя та Оріхового. Там фіксується посилення обстрілів та перекидання додаткових військ ворога.

Річ у тім, що загарбники бачать, що українські війська підтягують підкріплення у ті місця, де йдуть активні бойові дії на Сході. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Ворог намагається розтягнути лінію фронту

Відтак, коли всі ворожі атаки будуть відбиті й окупанти почнуть виснажуватися в українських сил може з'явитися простір для маневру, щоб точково покращити своє тактичне становище. Цього і бояться російські окупанти.

Мовиться навіть не про великий контрнаступ ЗСУ, а просто покращення та відсунення лінії фронту, а також знищення окремих позицій противника. Наприклад, розтискання "кліщів" довкола Бахмута чи Авдіївки Донецької області тощо.

Для того, щоб розтягнути нашу лінію оборони російське командування задумало пожвавлення та збільшення інтенсивності боїв й атак на інших напрямках, зокрема на Запорізькому,

– пояснив військовий експерт.

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Окупанти готуються до оборони

Підкріплення російських загарбників, яке надходить на Запорізький напрямок, виконує комбіновані завдання. Одні ближче підходять до лінії фронту, а решта має інше завдання.

Таке зростання кількості російських військ може свідчити, що вони готуються до переходу в атаку. Атака немає якоїсь глобальної мети, окрім розтягнення нашої лінії оборони. Однак певна частина їхніх військ залучена до завдань з організації оборони,

– зауважив військовий експерт.

За його словами, ця частина окупаційного війська будує фортифікаційні споруди, риє окопи та розташовує бліндажі тощо. Тобто виконує комбіновані завдання.

З одного боку це свідчить про те, що інтенсивність боїв може зрости й росіяни наважаться на наступальні дії на певних ділянках. З іншого – можна констатувати, що це розрахунок ворога на підготовку оборонних позицій на окупованих територіях через страх контрнаступу ЗСУ.

Ситуація на інших напрямках: коротко