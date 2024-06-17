Росія 14 разів спробувала прорвати оборону на Покровському напрямку: карта бойових дій 17 червня

Триває 845 доба збройної агресії Росії проти України. Від початку доби 17 червня Генштаб уже зафіксував 42 бойові зіткнення.

Росія 27 разів вдарили дронами-камікадзе. Також вони ще понад 500 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. Втім, українська армія продовжує тримати позиції та подекуди проводять активні дії.

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Яка ситуація на фронті

НаРосія 2 рази атакувала позиції ЗСУ в районі Вовчанська. Бойові дії тривають.

Тривають бойові дії біля Вовчанська: дивіться на карті

Навідбувається бій з російськими військами поблизу Піщаного. Ситуація там, на щастя, контрольована.

Продовжується зіткнення біля Піщаного: дивіться на карті

Наросіяни активно атакують неподалік Греківки, Макіївки та Торського. Загалом там триває наразі 7 боєзіткнень. Ситуація також під контролем ЗСУ.

7 бойових зіткнень тривають на Лиманському напрямку: дивіться на карті

Натривають2 російські штурми позицій Сил оборони України біля Виїмки та Роздолівки.

Росіяни штурмують Виїмку та Роздолівку: дивіться на карті

Навід початку доби 17 червня вже зафіксовано 2 безуспішних для Росії бойових зіткнення біля Кліщіївки.

Росіяни безуспішно атакували поблизу Кліщіївки: дивіться на карті

Наросійські війська здійснили за уже 14 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій, 1 з яких в бік Новоолександрівки відбито. Наразі тривають бойові дії білі Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останнього населеного пункту росіяни найбільш активний.

На Покровському напрямку тривають бої: дивіться на карті

Навійська Росії намагаються прорвати українську оборону неподалік Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 4 російські атаки українськими захисниками успішно відбито. Наразі ще триває штурм біля Красногорівки.

Триває зіткнення біля Красногорівки: дивіться на карті

НаРосія безуспішно намагалася витіснити воїнів ЗСУ біля Роботиного та Малої Токмачки.

Росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Роботиного та Малої Токмачки: дивіться на карті

На інших напрямках обстановка суттєво не змінилася.