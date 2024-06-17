Росія 14 разів спробувала прорвати оборону на Покровському напрямку: карта бойових дій 17 червня
Джерело:Генштаб
Триває 845 доба збройної агресії Росії проти України. Від початку доби 17 червня Генштаб уже зафіксував 42 бойові зіткнення.
Росія 27 разів вдарили дронами-камікадзе. Також вони ще понад 500 разів обстріляли позиції ЗСУ та населені пункти. Втім, українська армія продовжує тримати позиції та подекуди проводять активні дії.
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Яка ситуація на фронтіНа Харківському напрямку Росія 2 рази атакувала позиції ЗСУ в районі Вовчанська. Бойові дії тривають.
Тривають бойові дії біля Вовчанська: дивіться на картіНа Куп’янському напрямку відбувається бій з російськими військами поблизу Піщаного. Ситуація там, на щастя, контрольована.
Продовжується зіткнення біля Піщаного: дивіться на картіНа Лиманському напрямку росіяни активно атакують неподалік Греківки, Макіївки та Торського. Загалом там триває наразі 7 боєзіткнень. Ситуація також під контролем ЗСУ.
7 бойових зіткнень тривають на Лиманському напрямку: дивіться на картіНа Сіверському напрямку тривають 2 російські штурми позицій Сил оборони України біля Виїмки та Роздолівки.
Росіяни штурмують Виїмку та Роздолівку: дивіться на картіНа Краматорському напрямку від початку доби 17 червня вже зафіксовано 2 безуспішних для Росії бойових зіткнення біля Кліщіївки.
Росіяни безуспішно атакували поблизу Кліщіївки: дивіться на картіНа Покровському напрямку російські війська здійснили за уже 14 спроб витіснити ЗСУ із займаних позицій, 1 з яких в бік Новоолександрівки відбито. Наразі тривають бойові дії білі Євгенівки, Новоселівки Першої, Уманського та Новоолександрівки. Біля останнього населеного пункту росіяни найбільш активний.
На Покровському напрямку тривають бої: дивіться на картіНа Курахівському напрямку війська Росії намагаються прорвати українську оборону неподалік Красногорівки, Георгіївки та Парасковіївки. 4 російські атаки українськими захисниками успішно відбито. Наразі ще триває штурм біля Красногорівки.
Триває зіткнення біля Красногорівки: дивіться на карті
Росіяни штурмували позиції ЗСУ біля Роботиного та Малої Токмачки: дивіться на картіНа інших напрямках обстановка суттєво не змінилася.