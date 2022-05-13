Росіяни активно стають "хорошими" на острові Зміїний
Джерело:фейсбук Антона Павлушка
Поступово починають з'являтись дивні російські втрати з морської піхоти, повально пішла 810-я бригада з Севастополя – всякі капітани-майори та рядова мор-піхота.
Свідки Зміїного
Це всі так звані "Свідки Зміїного".
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Серед них ось такий кадр:
При выполнении задач радиотехнического обеспечения во время специальной военной операции на Украине погиб и севастополец Максим Николаевич Кулик. Он был старшим мичманом, старшим техником радиотехнической роты 77 района наблюдения Крымской военно-морской базы Черноморского флота.
Відправили військового технаря на Зміїний налагодити зв'язок?
Або ось цікавий кадр:
При исполнении воинского долга во время проведения ВС РФ специальной военной операции на Украине погиб Руслан Сафаров. Матрос Водолаз-разведчик разведывательной группы.
Помер 5-го травня. Якраз під час чергового загострення біля Зміїного.
А що ж це сталося?
Я ж все правильно зрозумів? Рапторенята?
Шокуючі кадри російських злочинів з Маріуполя – дивіться відео: