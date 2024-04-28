Росіяни активно застосовують КАБ: чи розв'яжуть цю проблему F-16

Росіяни під час своїх штурмів й атак по позиціях ЗСУ активно застосовують КАБ. Ефективних засобів боротьби з цим видом озброєння в ЗСУ нараз немає.

Експерт з авіації Костянтин Криволап висловив 24 Каналу думку, що літаки F-16 допоможуть у розв'язані цієї проблеми. Тим часом Бельгія вирішила прискорити темпи надання F-16 Україні.

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Як росіяни використовують КАБ

Криволап розповів, що 70 кілометрів – це максимальна дальність, на яку росіяни можуть залітати. Аби закинути КАБ в тил або вдарити по українських містах, що розташовані далі, їм треба підлітати до точки враження на 70 кілометрів у точку пуску.

Буває 75 кілометрів у деяких випадках, коли високо злітають. Ці 70 кілометрів забезпечуються тим, що КАБ скидаються з висоти 10 тисяч метрів. Це немаленька висота,

– зазначив експерт з авіації.

Як ситуацію змінять літаки F-16

За його словами, якщо літаки F-16 контролювати той регіон, де приблизно можуть відбуватись пуски цих КАБ, то звичайно дуже сильно ризикувати своїми літаками росіяни не будуть. Ні в кого немає сумнівів, що з появою F-16, якщо там будуть нормальні радари та далекобійні ракети "повітря-повітря", то проблем із КАБ буде менше.

"Ракети "повітря-повітря" можуть літати на відстань 170 кілометрів. Повністю, звісно, проблема не буде вирішена, бо вони будуть намагатись десь просочитись, але вона суттєво зменшиться", – зауважив Криволап.

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