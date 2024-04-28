Росіяни активно застосовують КАБ: чи розв'яжуть цю проблему F-16
Росіяни під час своїх штурмів й атак по позиціях ЗСУ активно застосовують КАБ. Ефективних засобів боротьби з цим видом озброєння в ЗСУ нараз немає.
Експерт з авіації Костянтин Криволап висловив 24 Каналу думку, що літаки F-16 допоможуть у розв'язані цієї проблеми. Тим часом Бельгія вирішила прискорити темпи надання F-16 Україні.
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Як росіяни використовують КАБ
Криволап розповів, що 70 кілометрів – це максимальна дальність, на яку росіяни можуть залітати. Аби закинути КАБ в тил або вдарити по українських містах, що розташовані далі, їм треба підлітати до точки враження на 70 кілометрів у точку пуску.
Буває 75 кілометрів у деяких випадках, коли високо злітають. Ці 70 кілометрів забезпечуються тим, що КАБ скидаються з висоти 10 тисяч метрів. Це немаленька висота,
– зазначив експерт з авіації.
Як ситуацію змінять літаки F-16
За його словами, якщо літаки F-16 контролювати той регіон, де приблизно можуть відбуватись пуски цих КАБ, то звичайно дуже сильно ризикувати своїми літаками росіяни не будуть. Ні в кого немає сумнівів, що з появою F-16, якщо там будуть нормальні радари та далекобійні ракети "повітря-повітря", то проблем із КАБ буде менше.
"Ракети "повітря-повітря" можуть літати на відстань 170 кілометрів. Повністю, звісно, проблема не буде вирішена, бо вони будуть намагатись десь просочитись, але вона суттєво зменшиться", – зауважив Криволап.
Літаки F-16 для України: останні новини
- Прем'єр Бельгії заявив, що перші літаки F-16 можуть прибути в Україну ще до початку літа. Євросоюз вирішив посилити допомогу нашій державі на тлі ракетних обстрілів.
- Посол Данії відповів, коли Україна може отримати літаки F-16. Він наголосив, що авіація буде влітку 2024 року, як і було обіцяно.
- Українські пілоти готуються до польотів на F-16 на авіабазі у Франції. Цих чотирьох льотчиків відібрав Генштаб ЗСУ.