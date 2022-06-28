Росіяни "анонсували" вибух на Криворізькій ТЕС, де їм ввижається зброя: ДТЕК спростовує фейк

У Росії цинічно анонсували обстріл Криворізької ТЕС – його буцімто вчинять ЗСУ. В енергетичному холдингу ДТЕК наголосили, що жодних військових на території електростанції немає.

Наразі там є лише працівники. Тож ймовірний обстріл ТЕС окупантами є терористичним актом.

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Окупанти анонсували вибух на Криворізькій ТЕС

У ДТЕК розповіли, що міністерство оборони Росії поширило інформацію про наявність озброєних людей на території Криворізької ТЕС. Проте ця інформація є абсолютним фейком.

Жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу,

– наголосили у компанії.

Російські окупанти також повідомили, що українські війська нібито "готують провокацію" на електростанції. Її буцімто планують підірвати та звинуватити Росію.

Зауважте, що раніше подібні анонси міністерство оборони Росії поширювало перед атаками своїх військ. Зокрема, перед квітневим обстрілом вокзалу у Краматорську.

"Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об'єкт громадянської інфраструктури України", – додали у ДТЕК.

Компанія вкотре звернула увагу світової спільноти на військові злочини Росії в Україні та цілеспрямовані атаки на об'єкти критичної інфраструктури, які вони готують.

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Російським окупантам вдалося здобути незначні успіхи в Україні завдяки великій вогневій перевазі та чималій кількості "гарматного м'яса". Зокрема, вони змогли закріпитися на території Лисичанського нафтопереробного заводу. Окрім цього, загарбники трохи просунулися на напрямку Роти – Вершина.

Водночас росіяни не припиняють обстрілювати українські міста. Близько обіду 27 червня вони завдали ракетного удару по ТЦ "Амстор" у Кременчуці. Загарбники запустили ракети Х-22 з території Курської області.

За словами президента Володимира Зеленського, на момент влучання у будівлі торгового центру перебувала понад тисяча людей. Внаслідок обстрілу там спалахнула масштабна пожежа на площі приблизно 10 тисяч квадратних метрів.

На жаль, станом на 2:00 28 червня вже відомо про 16 загиблих. Однак кількість жертв та постраждалих може зрости, адже рятувальники продовжують розбирати завали.

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