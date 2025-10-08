Укр Рус
24 Канал Новини України Ворожі атаки ускладнили рух поїздів: в Укрзалізниці розповіли про зміни та затримки
8 жовтня, 08:14
3

Ворожі атаки ускладнили рух поїздів: в Укрзалізниці розповіли про зміни та затримки

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Через ворожі атаки змінилися маршрути поїздів на Ніжинському напрямку, деякі затримуються або не курсуватимуть.
  • Змінені маршрути охоплюють поїзди №46, №113, №786, №116, №779, №787 та затримки у 2 години для потягів 143/144 і 45/46.

Через ворожі атаки вночі 8 жовтня було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Пасажирські склади будуть рухатися зміненими маршрутами, деякі потяги затримуватимуться або ж взагалі не курсуватимуть.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.

До теми Укрзалізниця запускає поїзди в Карпати: напрямки та розклад 

Які зміни в руху поїздів Укрзалізниці на Ніжинському напрямку?

В Укрзалізниці розповіли, що зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:

  • №46 Ужгород – Харків;

  • №113 Харків – Львів;

  • №786 Київ – Терещенська;

  • №116 Київ – Суми;

  • 779 Суми – Київ;

  • 787 Терещенська – Київ.

Окрім того, потяги 143/144 Суми – Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на 2 години.

Також 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди:

  • №6901 Носівка – Київ (Північна);

  • №6903 Ніжин – Київ-Волинський;

  • №6907 Ніжин – Київ (Північна);

  • №6909 Ніжин – Київ (Північна);

  • №6674 Немішаєве – Святошин.

В Укрзалізниці наголосили, що за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:

  • №895 Конотоп – Фастів;

  • №892/891 Фастів – Славутич.

Зверніть увагу! Редакція сайту 24 Каналу збирає кошти на автівку для 46-ї окремої десантно-штурмової бригади. Задонатити на збір можна за цим посиланням на банку. Кожен, хто задонатить 200 гривень і більше, автоматично стає учасником розіграшу iPhone 16 256GB. Детальніше – тут.

Де росіяни атакують залізницю України?