Ворожі атаки ускладнили рух поїздів: в Укрзалізниці розповіли про зміни та затримки
- Через ворожі атаки змінилися маршрути поїздів на Ніжинському напрямку, деякі затримуються або не курсуватимуть.
- Змінені маршрути охоплюють поїзди №46, №113, №786, №116, №779, №787 та затримки у 2 години для потягів 143/144 і 45/46.
Через ворожі атаки вночі 8 жовтня було ускладнено рух поїздів Ніжинського напрямку. Пасажирські склади будуть рухатися зміненими маршрутами, деякі потяги затримуватимуться або ж взагалі не курсуватимуть.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрзалізницю.
Які зміни в руху поїздів Укрзалізниці на Ніжинському напрямку?
В Укрзалізниці розповіли, що зміненим маршрутом курсуватимуть наступні поїзди:
№46 Ужгород – Харків;
№113 Харків – Львів;
№786 Київ – Терещенська;
№116 Київ – Суми;
779 Суми – Київ;
787 Терещенська – Київ.
Окрім того, потяги 143/144 Суми – Львів та 45/46 Ужгород – Харків затримуються на 2 години.
Також 8 жовтня тимчасово не курсуватимуть поїзди:
№6901 Носівка – Київ (Північна);
№6903 Ніжин – Київ-Волинський;
№6907 Ніжин – Київ (Північна);
№6909 Ніжин – Київ (Північна);
№6674 Немішаєве – Святошин.
В Укрзалізниці наголосили, що за зміненим маршрутом прямуватимуть регіональні рейси:
№895 Конотоп – Фастів;
№892/891 Фастів – Славутич.
Де росіяни атакують залізницю України?
У Ніжинській міській територіальній громаді 7 жовтня розповідали, що росіяни безпілотниками завдали удару поблизу залізничної станції перегону "Носівка-Ніжин" у Чернігівській області. Рух потягів по одній колії здійснювався із затримкою.
Вночі того ж дня російські загарбники пошкодили залізничну інфраструктуру та енергетичні об'єкти в Полтаві. Через це виникли пожежі та тимчасово зупинялися поїзди.
А 4 жовтня окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Шостці, що в Сумській області. Через це Укрзалізниця була змушена перебудовувати маршрути поїздів.