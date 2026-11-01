Росія атакувала Чернівці БпЛА: у міськраді розповіли про наслідки

Вранці 1 листопада на територію Чернівців упали уламки збитого російського безпілотника. Загроза атаки змусила мешканців обласного центру та прилеглих сіл терміново пройти в укриття.

Про наслідки повідомив мер міста Роман Клічук.

Яка ситуація у Чернівцях?

Наразі фахівці уточнюють інформацію щодо ймовірних пошкоджень у межах міста. Клічук закликав містян подбати про власну безпеку та перебувати в укриттях до завершення сигналу повітряної тривоги.

Перед цим про безпосередню загрозу сповістив Руслан Осипенко з Чернівецької ОВА. За його словами, ворожий апарат рухався в напрямку Чернівців, через що термінові заходи безпеки запровадили для обласного центру та прилеглих населених пунктів.

Ціль вдалося знешкодити силами оборони в повітряному просторі регіону. Наслідки падіння фрагментів апарата з'ясовують відповідні служби міста.

Де ще фіксували наслідки російського терору?

У Львівській області оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. Перед цим Повітряні сили попередили про рух ворожих БпЛА в напрямку регіону. Близько 11:00 голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під час повітряної тривоги українська ППО знищила безпілотник у Львівській громаді. Його уламки впали на будинок у дачному кооперативі.

Тим часом 31 жовтня внаслідок ударів зазнала пошкоджень енергетична інфраструктура на Хмельниччині. У регіоні також виникли аварійні відключення електроенергії.

Під ударом також були Вінницька область і Волинь. Вибухи гриміли, зокрема, у Рівному та у Києві.