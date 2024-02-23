Росіяни атакували Дніпро "Шахедами": є влучання у багатоповерхівку, постраждали люди

Російська армія ввечері 22 лютого і вночі 23 лютого обстріляла низку областей України "Шахедами". Внаслідок ворожої атаки постраждала Дніпропетровська область.

Там після ударів "Шахедами" є влучання у багатоповерхівку. Наразі на місці працюють екстрені служби.

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Що відомо про атаку росіян на Дніпро

Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що росіяни атакували область своїми безпілотними літальними апаратами типу "Шахед".

Є влучання по багатоповерхівці у Дніпрі. Попередньо відомо про 4 постраждалих,

– написав він.

Крім того, Лисак розповів, що під завалами багатоповерхового будинку перебувають люди. Наразі на місці подій триває пошукова операція.

"Прохання не допомагати ворогу і не публікувати та не обговорювати у мережах зайвого", – написав очільник Дніпропетровської ОВА.