Росіяни підступно атакували Харків пізно ввечері: моторошні фото та відео наслідків

Пізно ввечері 23 січня російські військові завдали ракетного удару по Харкову. Під удар ворога потрапила центральна частина міста. Журналісти та правоохоронці показали фото наслідків обстрілу.

Як зазначають у поліції, 23 січня близько 22:00 російські військові втретє за день обстріляли Київський район Харкова. Також зафіксували влучання у Холодногірському районі.

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Моторошні наслідки обстрілу Харкова

Правоохоронці пишуть, що попередньо ворог атакував ракетами типу С-300 з Бєлгородської області. Внаслідок цього пошкоджень зазнали житлові будинки, цивільна інфраструктура, а також наукова установа.

У поліції показали наслідки атаки по Харкову: дивіться відео

Станом на 00:00 24 січня по медичну допомогу звернулися 9 мирних мешканців. Серед постраждалих, зазначають правоохоронці, – 4-річна дитина.

Постраждав від атаки Київський район Харкова: дивіться відео

Відомо, що вже відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

У поліції показали наслідки ракетного удару по Харкову / Фото поліції

Це центральна частина і дуже багато харків'ян завжди тут перебувають. Це жахливо, коли російський агресор б'є по цивільних об'єктах, вони ж теж розуміють, що це центральна частина, що це цивільні об'єкти,

– прокоментував Суспільному мер Харкова Ігор Терехов.

Спілкуючись з журналістами, керівник обласної прокуратури Харківщини Олександр Фільчаков висловив припущення, що "таким чином росіяни намагаються залякати цивільне населення міста Харкова". Щоб мешканці виїхали з міста.

Росіяни ввечері атакували Харків ракетами / Фото Суспільне

"Це стратегія ведення війни зі сторони Росії. На наш погляд, вони й надалі будуть застосовувати такі ракетні удари", – зазначив він.

Наслідки ракетного удару по Харкову: дивіться відео

Як зазначили у ДСНС, евакуювали 16 людей, зокрема двох дітей. Також обстежили будівлі, розташовані поруч. Психологи ДСНС надавали підтримку місцевим мешканцям. На місці роботу виконували 40 людей і 6 одиниць техніки.

Співробітники ДСНС евакулювали 16 людей / Фото ДСНС

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