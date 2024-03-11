Росіяни атакували Харків "Шахедами": у місті приліт по об'єкту цивільної інфраструктури

У ніч проти 11 березня російські військові атакували Харків дронами-камікадзе. Міський голова підтвердив приліт по об'єкту цивільної інфраструктури.

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. Після півночі стало відомо про запуск дронів-камікадзе у напрямку Харкова. А вже близько пів на другу надійшла інформація про те, що в обласному центрі стався приліт.

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Що відомо про атаку Харкова

Першими деталями поділився міський голова Харкова Ігор Терехов. Він зазначив, що у районі щільної житлової забудови зафіксували приліт. Він стався по об'єкту цивільної інфраструктури.

Сам об'єкт частково пошкоджено, як і житлові будинки поруч. На місці працюють усі відповідні служби,

– зазначив Терехов.

Передували цьому кілька повідомлень від Повітряних сил, у яких попереджали про загрозу атаки "Шахедами".

О 00:38 написали, що Харківщина, Полтавщина та Сумщина під загрозою атаки ударними БпЛА. І що їх зафіксували у Богодухівському районі Харківщини. Що рухаються вони на південь.

00:44 Повітряні сили додали, що БпЛА летять у напрямку Харкова.

01:01 також у Повітряних силах зазначили, що БпЛА вже над Харковом. Мешканців закликали не покидати укриттів.

Відбій повітряної тривоги, пов'язаної з загрозою атаки "Шахедами", оголосили о 01:33.

У ніч проти 10 березня росіяни запустили майже 40 "Шахедів"

Звернімо увагу на те, що останніми днями росіяни ледь не шоденно запускають дрони-камікадзе. Так, у ніч проти 10 березня ворог атакував нашу державу 39 "Шахедами". Також окупанти запустили 4 зенітні керовані ракети С-300 по Харківщині та Донеччині.

За результатами бойової роботи вдалося знищити 35 "Шахедів". Як зазначають у Повітряних силах ЗСУ, їх вдалося збити у межах Кіровоградської, Миколаївської, Дніпропетровської, Черкаської, Одеської, Херсонської, Хмельницької, Вінницької, Київської та Житомирської областей.

У Повітряних силах зазначили, що більшість цілей вдалося знищити силами та засобами мобільних вогневих груп Сил оборони України. До відбиття повітряного нападу також залучали винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил, а також засоби РЕБ.