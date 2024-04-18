Ворог атакував "Шахедами": мер Івано-Франківська сказав, чи постраждали люди

18 квітня 2024, 07:50
Читать новость на русском

У ніч на 18 квітня російські війська атакували Україну "Шахедами". Зокрема, під ударом опинилася Івано-Франківщина.

Під ранок з'явилася інформація, що в області чули звуки вибухів. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків повідомив, що, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Дивіться також Зруйновані будинки, численні жертви та поранені: все про ракетний удар по Чернігову 17 квітня

Окупанти атакували Івано-Франківську область

 

 
Автор: Ярослав Погончук