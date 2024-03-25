Росіяни атакували Київ балістикою: є постраждалі, в тому числі й 16-річна дівчина

Вранці Повітряні Сили попередили про пустки балістичного озброєння у напрямку Києва. Вже за кілька хвилин місті чули роботу ППО.

Внаслідок атаки по столиці є влучання уламків у Печерському районі. Відомо, що вибухи пролунали близько 10:32 – всього за 5 хвилини після оголошення повітряної тривоги. Що відомо про поранених у Києві – передає 24 Канал.

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Наслідки атаки по Києву

Вранці російська армія спрямувала на Київ балістичні ракети з Півдня. На жаль, відомо про пошкодження внаслідок ворожої атаки. Так, мер Києва Віталій Кличко розповів, що у Печерському районі падіння уламків ракети спричинило руйнування в нежитловій триповерховій будівлі.

Екстренні служби вже прибули на місце влучання. Спочатку повідомлялося про одну постраждалу, однак о 11:15 Кличко повідомив про ще одну жертву. Одній жінці надали допомогу на місці, а іншу госпіталізували.

Згодом, вже об 11:22 Віталій Кличко зазначив, що відомо про чотирьох поранених внаслідок атаки. Зокрема, постраждала дівчина-підліток.

Четверо постраждалих у Печерському районі. Двом жінкам медики надали допомогу на місці. Двох, в тому числі 16-річну дівчину, госпіталізували,

– сказав мер столиці.

Що відомо про атаку на Київ