Росіяни атакували Київ ракетами і дронами: усі цілі вдалося збити
Джерело:КМВА
У ніч проти 1 травня російські військові здійснили чергову масовану атаку. Під час неї ворог намагався обстріляти Київ і ракетами, і дронами. На щастя, всі цілі вдалося збити.
Актуальною інформацією щодо ракетного удару по Києву поділився глава КМВА Сергій Попко. Він зауважив, що це вже друга атака ворога поспіль за останні три дні.
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Київ відбив чергову масовану атаку
Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації типу Ту-95мс,
– зазначив Попко.
За його словами, у столиці тривога лунала близько трьох годин. Атакували її окупанти відразу крилатими ракетами та дронами. Сергій Попко додав, що попередньо усі ракети та БпЛА у повітряному просторі Києва збили наші сили ППО. Водночас він зауважив, що дані уточнюються.
Також попередньо відомо, що не зафіксовано жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових будинків чи інфраструктури. Вся наявна інформація перевіряється та доповнюється.
"Дякуємо силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Киянам і гостям столиці вкотре нагадую – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Дотримуєтеся правил безпеки! Бережіть себе і близьких", – підкреслив Попко.
Коротко про ракетну атаку
- Зауважимо, що про підготовку можливого ракетного удару стало відомо пізно ввечері 30 квітня. Тоді моніторинговий канал Monitor о 22:25 написав, що з аеродрому "Оленья" вилетіли шість Ту-95мс. Крім того, з "Енгельса" підняли у повітря ще два такі повітряні судна-ракетоносії. Але тоді інформація потребувала перевірки.
- Станом на 01:40 1 травня ті ж 8 бортів Ту-95мс мали підходити вже до Каспійсько-Волгодонського регіону. Власне, звідти й здійснюються запуски крилатих ракет цими повітряними суднами. А вже о 02:25 з "Енгельса" злетів ще й Ту-160.
- Близько 03:15 сирени почали ширитися Сходом, а вже біля 04:00 повітряну тривогу оголосили у Києві. Вся ж карта "почервоніла" близько 04:12. А от відбої вже були близько 06:40.