Росіяни атакували Київ ракетами і дронами: усі цілі вдалося збити

У ніч проти 1 травня російські військові здійснили чергову масовану атаку. Під час неї ворог намагався обстріляти Київ і ракетами, і дронами. На щастя, всі цілі вдалося збити.

Актуальною інформацією щодо ракетного удару по Києву поділився глава КМВА Сергій Попко. Він зауважив, що це вже друга атака ворога поспіль за останні три дні.

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Київ відбив чергову масовану атаку

Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану повітряну атаку України. Другу поспіль за останні 3 дні. За попередньою інформацією обстріл ракетами був здійснений з літаків стратегічної авіації типу Ту-95мс,

– зазначив Попко.

За його словами, у столиці тривога лунала близько трьох годин. Атакували її окупанти відразу крилатими ракетами та дронами. Сергій Попко додав, що попередньо усі ракети та БпЛА у повітряному просторі Києва збили наші сили ППО. Водночас він зауважив, що дані уточнюються.

Також попередньо відомо, що не зафіксовано жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових будинків чи інфраструктури. Вся наявна інформація перевіряється та доповнюється.

"Дякуємо силам протиповітряної оборони за службу і захист Києва! Киянам і гостям столиці вкотре нагадую – не нехтуйте сигналами повітряної тривоги! Дотримуєтеся правил безпеки! Бережіть себе і близьких", – підкреслив Попко.

Коротко про ракетну атаку