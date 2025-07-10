Росіяни атакували Київ ракетами та "Шахедами": є жертви та багато постраждалих

Росіяни вночі у четвер, 10 липня, атакували українську столицю за допомогою ударних безпілотників та ракет. Внаслідок цього у Києві постраждали люди.

Також відомо про загиблих через атаку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

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Що відомо про жертв та поранених

Через російський удар у кількох районах столиці сталися влучання та падіння уламків, люди почали звертатися за допомогою. Незадовго після цього з'явилася інформація про щонайменше трьох постраждалих. Згодом їхня кількість почала зростати.

Станом на зараз вона продовжує збільшуватися, вже відомо про 14 осіб, які зазнали травм внаслідок атаки. Також, на жаль, голова МВА у Києві повідомив, що через удар загинули люди. Наразі відомо про 2 загиблих осіб, яких вбили росіяни.

Це страшна втрата. Мої співчуття рідним та близьким,

– написав Тимур Ткаченко.

Також відомо про руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури у відразу кількох районах.

Нагадаємо, повідомлялося, що російські війська атакували Київ "Шахедами" та балістикою. Тривогу через загрозу ударних безпілотників у столиці оголосили о 01:03. Вибухи в столиці пролунали вже за 15 хвилин.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Які наслідки удару по Києву

Згідно з оприлюдненою інформацією, у Шевченківському районі зафіксували влучання. Там, за словами посадовця, частини дрону впали поблизу АЗС, а також на дах житлового будинку за іншою адресою.

Також Тимур Ткаченко повідомляв про влучання у нежитлову будівлю у Солом'янському районі міста, за іншою адресою горить дах нежитлової будівлі.. У Дарницькому районі уламки впали у дворі житлового будинку.

У Подільському районі внаслідок атаки вибито вікна у житловому будинку. В Оболонському районі місцева влада фіксує падіння, попередньо, уламків дрону.

Загалом у столиці горять житлові будинки, авто, складські приміщення, офісні і нежитлові споруди. Ворожа атака триває. Сили оборони працюють по ворожих цілях.