Росіяни атакували Київщину: в ОВА показали наслідки удару "Шахедами"

Російська армія в ніч на 14 лютого атакувала Київську область "Шахедами". У регіоні внаслідок удару постраждали кілька районів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на виконувача обов'язків голови Київської ОВА Миколи Калашника.

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Які наслідки атаки "Шахедами" Київської області

Микола Калашник написав, що ворог не припиняє тероризувати Київщину. Вночі область була атакована ударними БпЛА.

У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Постраждалих серед населення немає,

– написав посадовець.

Водночас він підкреслив, що у Фастівському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння складських приміщень. Пожежа там була ліквідована.

"В Бориспільському районі уламки збитої цілі впали на територію приватного домоволодіння. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", – резюмував Калашник.

Наслідки ворожої атаки Київщини 14 лютого / Фото ДСНС

Виконувач обов'язків голови КОВА також закликав жителів області не ігнорувати сигнал повітряної тривоги та перебувати в укриттях поки небезпека не мине.

До слова, Повітряні сили у ранковому звіті щодо збитих ворожих цілей вночі розповіли, що ППО вдалося збити 73 ворожих дронів-камікадзе. Ще 58 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.