На Запоріжжі росіяни влаштували полювання на цивільних: атакували маршрутку з пасажирами
Російські військові атакували маршрутку в Запорізькій області. Окупанти поцілили FPV-дроном в автобус з цивільними у Приморському.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА. Іван Федоров у телеграмі показав фото наслідки російської атаки.
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Окупанти атакували маршрутку в Приморському
Ворог влаштував полювання на маршрутку з цивільними пасажирами,
– наголосив Іван Федоров.
У Приморському окупанти поцілили FPV-дроном в автобус "Богдан". У ньому їхали мирні жителі прифронтових сіл. На щастя, внаслідок російської атаки пошкоджень зазнав тільки транспортний засіб.
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До речі, вночі окупанти завдали авіаударів по житловій забудові Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки 2 людей були заблоковані в понівеченій багатоповерхівці в Степногірську. Надзвичайники вивільнили їх, на щастя, допомога медиків не знадобилася.