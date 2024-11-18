Росіяни атакували медзаклад на Херсонщині: знищили автомобілі швидкої

Російські загарбники не припиняють ударів по цивільних об'єктах. Вночі 18 листопада окупанти атакували один з обласних закладів охорони здоров'я на Херсонщині.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Херсонську ОВА.

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Росіяни знищили автомобілі швидкої на Херсонщині

Російські загарбники атакували заклад охорони здоров'я на Херсонщині.

Через скидання вибухівки з ворожого дрона знищено два транспортні засоби швидкої допомоги,

– повідомили в ОВА

На щастя, цього разу внаслідок терористичної російської атаки потерпілих серед пацієнтів і медиків немає.

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Окупанти знищили автомобілі швидкої / Фото Херсонської ОВА

Зауважимо, це вже далеко не перший випадок, коли росіяни атакують швидку допомогу. Зокрема, лише кілька днів тому, 13 листопада, у Станіславі окупанти скинули вибухівку на машину "екстренки", коли бригада евакуювала поранених внаслідок ворожого удару. Швидка – знищена. Медпрацівники дивом не постраждали.